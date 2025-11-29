聽新聞
長者逃生困難有解方 專家：除住警器 再裝簡易灑水器

聯合報／ 記者簡慧珍陳恩惠／連線報導

香港高樓大火燒出長者火場逃生困難問題，專家表示，長者行動緩慢，在疏散與避難時需要專人通知，或者需安裝警報系統示警，以爭取逃離時間；住宿型或照護機構應落實消防演練，居家長者應加強防火逃生宣導，除住宅警報器，甚至要加裝簡易灑水器。

中華民國消防設備師（士）協會理事長何岫璁說，長者行動緩慢，在疏散與避難時會受影響，只能靠警報系統提前示警、提早離開危險現場，除了居家住警器，小型的滅火器、防霾面罩、簡易灑水器，都應考慮安裝。

何岫璁說，除了公寓大樓，中南部很多長者住在低矮平房和老舊房屋，幾乎無法接簡易式灑水器，政府應考慮修法要求加裝，另，出租房屋也應強制要求設自動灑水設備。

桃園市消防局火災預防科長吳佰餘表示，長者普遍行動遲緩、反應慢、視聽退化，建議優先居住在低樓層或靠近逃生出口，保持逃生動線暢通；若遇濃煙或行動不便，應立即就地避難，關門阻煙，並撥打119求救。

全台愈來愈多老舊大樓執行外牆拉皮工程，何岫璁表示，整修外牆時，若施工鷹架與建物最外層有空間，一有火警都會成為火、煙流竄管道，易引起建物外面延燒，最好加裝窗格灑水系統方便緊急滅火。

桃園市建管處說，借鏡香港火災，強化施工期間的火災預防與應變機制；未來桃園高度達6樓以上的施工架，應使用鋼管或鋼框等不燃材料，建築物間的防火間隔須達6公尺，提升整體消防安全。

