在竹北街頭疑似販賣狗肉 竹縣動保所查獲43公斤動物屠體

新竹縣動物保護防疫所昨日接獲2名越南籍移工販賣疑似狗肉等不明肉品，動保檢查員立即通報竹北警分局三民派出所警員、議員朱健銘與新竹縣流浪動物珍愛協會人員，前往竹北市縣政二路交易地點攔截，當場於移工駕駛的車輛內，查獲疑似犬隻屠體與其他不明野生動物屠體等，共計43公斤肉品，移送警察局依法偵辦，動保所強調將持續追查相關人員，嚴懲不貸。

動保所動保檢查員與三民派出所員警昨日趕赴交易現場，將查獲的動物肉品擺滿地面清查，有疑似犬隻屠體11.8公斤、白鼻心3.1公斤、山豬5.2公斤、羊科動物3.1公斤、其他未知屠體含臟器等，總重共43公斤。

動保所先行扣留後，已逐一分辨各屠體並全數採樣送檢以確認各項動物種別，另於訪談販賣屠體的移工及調閱通聯資料紀錄過程，察覺2名越南籍移工均屬非法逃逸移工，一併交由警方逮捕送辦。全案依違反動物保護法扣留動物屠體，並移送警察局依法偵辦。

動保所呼籲，依動物保護法規定，任何人因任何事由皆不得宰殺、販售、購買、食用或持有犬貓屠體，若有宰殺犬貓情形，將依動物保護法第25條移送地檢署偵辦，可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。