影／北市7旬翁感冒開車突暈眩 失控撞斷燈桿「壓3輛車」驚悚畫面曝
方姓老翁今天下午開車行經北投區大度路三段，疑因感冒身體不適，突然暈眩沒注意車前路況，撞上中央分隔島的燈桿，撞擊力道大，燈桿應聲倒塌，好巧不巧直接下壓、波及到對向停等紅燈的3輛汽車，所幸均無人受傷，警、消協助方男送醫檢查後，依交通事故流程處理。
北投警方今天下午2點32分獲報，大度路三段第1205136號燈桿發生自撞交通事故，調閱監視器畫面發現，方翁（74歲）沿大度路三段東往西方向（往淡水方向）行駛至肇事處時，失控自撞燈桿，釀燈桿倒下壓至對向（往台北方向）正在停等的3輛汽車。
警方詢問了解，方翁供稱因為感冒、本身又有糖尿病，身體不舒服開車要回家休息，孰料一陣頭暈目眩，就失控自撞，警方確認他沒有酒駕，駕照狀況也正常，依交通事故流程處理。
