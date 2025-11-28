涉在竹北市區賣狗肉 2名越南籍逃逸移工遭逮
竹縣動保所今天說，2名越南籍逃逸移工昨天涉在竹北市縣政二路賣狗肉遭逮，共查獲43公斤疑遭肢解的不明肉品，全案已發函竹縣警察局竹北分局，後續將移請新竹地檢署續辦。
新竹縣政府今天透過文字表示，2名越南籍移工昨天涉賣狗肉等不明肉品，新竹縣動物保護防疫所檢查員與三民派出所員警昨天獲報後前往，並將查獲的動物肉品清查。
動保所指出，現場肉品經初步研判，包含有疑似犬隻屠體11.8公斤、白鼻心3.1公斤、山豬5.2公斤、羊科動物3.1公斤、其他未知屠體含臟器等，共重達43公斤。
動保所說，相關肉品已由動保所先扣留後，並逐一分辨各屠體，也採樣送檢以確認各項動物種別；另也發現販售肉品的2名越南籍移工均屬非法逃逸移工，一併交由警方依法處置。
動保所表示，民眾務必拒絕購買來歷不明的肉品，以實際行動抵制並抗議濫殺動物，共同維護動物福利與食品安全。
