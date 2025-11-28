快訊

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

聽新聞
0:00 / 0:00

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

國道一號高架路段楊梅休息站，今天下午發生轎車陳駕駛人進休息站時先撞上護欄，再碰撞5輛停在車格的車輛，造成3人輕傷，陳疑用輔助駕駛發生事故。楊梅休息站今年1月才因駕駛人用輔助駕駛，發生嚴重死亡車禍，國道警方還要進一步釐清這次事故的原因。

警方說明，今天下午約2時5分，23歲陳開車行駛國道五楊高架，到了南向71.3公里處也就是楊梅休息站，發生交通事故，初步研判疑因使用輔助駕駛系統及分心駕駛，先撞擊護欄後再撞擊停車格內5部車，造成陳男等3人受輕傷，送楊梅天成醫院，每位車駕駛人酒測值均為0。

警方呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道楊梅高架休息站又發生追撞事故，涉案駕駛人疑使用輔助系統釀禍。記者鄭國樑／翻攝
國道楊梅高架休息站又發生追撞事故，涉案駕駛人疑使用輔助系統釀禍。記者鄭國樑／翻攝

交通事故 輔助駕駛

延伸閱讀

醉喊「我只是酒駕而已」 楊梅男遭員警拖下車送辦

老翁迷途50公里深夜徘徊楊梅台1線 員警暖心送他返家

桃園楊梅深夜住宅火警 火煙竄天女住戶急跳1樓7人逃出

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時送醫仍不治

相關新聞

經驗豐富老獵人桃園待矢負山巡場罹難 搜救隊70度陡坡護遺體

桃園市70歲經驗豐富的獵人26日巡視獵場獵物未歸，家人求助消防局，復興分隊組成前後超過30人參與的搜救隊，花了7小時找到...

稱「常態巡查」卻越界闖金門 海巡：大陸海警已成常態騷擾

中國大陸海警今日上午再度以「常態執法巡查」為名，接近金門外海並穿越限制水域，海巡署嚴正駁斥表示，大陸海警的行動與其公開說...

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

國道一號高架路段楊梅休息站，今天下午發生轎車陳駕駛人進休息站時先撞上護欄，再碰撞5輛停在車格的車輛，造成3人輕傷，陳疑用...

講不聽！桃園15名酒駕累犯姓名、照片大公開 交裁處籲勿心存僥倖

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，昨...

影／黑煙衝天嚇壞路人！高雄鐵皮工廠起火 消防趕赴搶救1小時滅火

高雄市三民區孝順街某汽車烤漆工廠，今天下午發生火警，濃煙竄升，令路人吃驚。消防局出動大批人車趕赴搶救，近1小時撲滅火勢，...

台南烏樹林廢棄物火災燒8天還未滅 卓榮泰承諾盡速處理

國民黨籍立委謝龍介下午質詢台南烏樹林廢棄物火災燒8天還未滅，希望環境部長彭啟明一同前往考察。行政院長卓榮泰則承諾會以最快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。