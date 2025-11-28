聽新聞
輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷
國道一號高架路段楊梅休息站，今天下午發生轎車陳駕駛人進休息站時先撞上護欄，再碰撞5輛停在車格的車輛，造成3人輕傷，陳疑用輔助駕駛發生事故。楊梅休息站今年1月才因駕駛人用輔助駕駛，發生嚴重死亡車禍，國道警方還要進一步釐清這次事故的原因。
警方說明，今天下午約2時5分，23歲陳開車行駛國道五楊高架，到了南向71.3公里處也就是楊梅休息站，發生交通事故，初步研判疑因使用輔助駕駛系統及分心駕駛，先撞擊護欄後再撞擊停車格內5部車，造成陳男等3人受輕傷，送楊梅天成醫院，每位車駕駛人酒測值均為0。
警方呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
