講不聽！桃園15名酒駕累犯姓名、照片大公開 交裁處籲勿心存僥倖

全國<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>新法已於111年3月31日施行，<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片。圖／AI生成
全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，昨(27)日公告第148波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。

交裁處指出，依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交裁處官網「酒駕及拒測累犯者公布專區」，定期上傳名單。

交裁處呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒，勿心存僥倖酒後駕車上路，才能確保民眾用路及生命安全。飲酒後可搭乘大眾運輸或利用酒後代駕服務或搭計程車返家，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定公告酒駕累犯者姓名、照片。圖／交裁處提供
桃園市交通事件裁決處公告第148波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。圖／交裁處提供
依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實。圖／交裁處提供
本文章來自《桃園電子報》。原文：講不聽！桃園酒駕累犯+15 姓名、照片大公開

