影／台南工地傳火警「大量濃煙竄天」 6樓電梯內救出1受困婦人

台南新營區長榮路二段一建設工地今中午傳火警，疑地下2樓管道間雜物燃燒，延燒到其他樓層，大量濃煙竄出，消防局據報後出動大批人車趕往灌救，因現場斷電，消防人員在6樓電梯內發現50歲婦人受困，協助她脫困後意識清醒拒絕送醫，火勢約下午1時撲滅，起火原因仍待調查。

台南消防局調查，新營區長榮路二段工地為地下3層、地上15層，目前只蓋到8樓施工中。上午11時28分據報工地現場傳出火警，陸續調派15車，警消28人、義消6人前往灌救，抵達現場時，大量濃煙自高樓竄出。

消防局指出，現場為興建中住宅建案，疑地下2樓管道間雜物燃燒，延燒到其他樓層，消防人員抵達後立即布線灌救外，並在6樓發現1名婦人受困電梯內，經消防人員協助她脫困，意識清醒，拒絕送醫。