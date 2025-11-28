聽新聞
上班時間未見人！台中司機騎車撞路樹慘死 警代接手機告知噩耗
台中市霧峰區今天清晨發生46歲周姓聯結車男司機騎機車上班途中，不知何故自撞路樹，頭部重創經送醫宣告不治；警方到場時，聯結車公司因周男尚未到班找人急叩周男手機，警方代接時告知噩耗；詳細肇事原因，將由交通警察大隊分析研判。
警方調查，今天凌晨5時48分許，周男騎機車，沿著霧峰區環河路往烏日方向行駛，至事故地點不明原因碰撞人行道路緣後撞擊路樹。
據了解，周男在烏日一家聯結車公司任職司機，今天清晨騎車赴烏日公司上班，不知為何突然偏離車道，擦撞到人行道緣石，摔車滑行約3公尺後，頭部重創，當場失去生命跡象，現場散落一地物品、早餐，經緊急送往大里仁愛醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車時應隨時注意路況，以確保自身及其他用路人安全。
