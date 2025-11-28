竹南市區19歲無照男路口擦撞翻車 再波及3汽機車

苗栗縣竹南市區龍安街一處巷口今天清晨4時許發生一起汽車翻覆交通事故，現場2輛轎車發生碰撞，由王姓男子駕駛的白色轎車瞬間側翻在另處巷口，滑行過程中還波及停放路旁的2輛機車及1輛轎車，男子手部、腰側輕微擦挫傷幸無大礙，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方初步調查，19歲王姓男子無照駕駛，當時沿龍山路一段163巷東往西行駛，與55歲陳姓男子自龍安街北往南行駛的轎車，兩車在路口發生碰撞，王姓男子車輛失控當場翻覆，並波及停放於路旁的2輛機車及1輛汽車。

王男手部、腰側輕微擦挫傷，隨後由救護人員於現場擦藥未就醫。雙方駕駛酒測值均為0，初步排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。