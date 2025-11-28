快訊

竹南市區19歲無照男路口擦撞翻車 再波及3汽機車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南市區龍安街一處巷口今天清晨4時許發生一起汽車翻覆交通事故，現場2輛轎車發生碰撞，由王姓男子駕駛的白色轎車瞬間側翻在另處巷口，滑行過程中還波及停放路旁的2輛機車及1輛轎車，男子手部、腰側輕微擦挫傷幸無大礙，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方初步調查，19歲王姓男子無照駕駛，當時沿龍山路一段163巷東往西行駛，與55歲陳姓男子自龍安街北往南行駛的轎車，兩車在路口發生碰撞，王姓男子車輛失控當場翻覆，並波及停放於路旁的2輛機車及1輛汽車。

王男手部、腰側輕微擦挫傷，隨後由救護人員於現場擦藥未就醫。雙方駕駛酒測值均為0，初步排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

竹南分局提醒，行經路口時應減速慢行、提高警覺，確實落實防禦駕駛，才能避免事故發生；也提醒民眾務必遵守交通規則，未取得合格駕駛執照切勿駕車上路。

現場2車發生碰撞,王姓少年白色轎車失控側翻在巷口,幸人僅受輕傷無大礙。圖／警方提供
現場2車發生碰撞，王姓少年白色轎車失控側翻在巷口，幸人僅受輕傷無大礙。圖／警方提供
警方提醒駕駛人行經路口時應減速慢行、提高警覺,才能避免事故發生。圖／警方提供
警方提醒駕駛人行經路口時應減速慢行、提高警覺，才能避免事故發生。圖／警方提供

交通事故 車禍

相關新聞

經驗豐富老獵人桃園待矢負山巡場罹難 搜救隊70度陡坡護遺體

桃園市70歲經驗豐富的獵人26日巡視獵場獵物未歸，家人求助消防局，復興分隊組成前後超過30人參與的搜救隊，花了7小時找到...

稱「常態巡查」卻越界闖金門 海巡：大陸海警已成常態騷擾

中國大陸海警今日上午再度以「常態執法巡查」為名，接近金門外海並穿越限制水域，海巡署嚴正駁斥表示，大陸海警的行動與其公開說...

桃園中壢出現砸雞蛋怪人？她與女大生爆衝突 驚動警方到場

桃園市中壢區弘揚路昨(27)日晚間19時55分許有衝突發生，一名33歲林姓女子不明原因在路邊丟雞蛋，差點砸到20歲陳姓、蔡姓女大生，雙方因此爆發衝突。中壢警分局獲報到場勸架...

竹南市區19歲無照男路口擦撞翻車 再波及3汽機車

苗栗縣竹南市區龍安街一處巷口今天清晨4時許發生一起汽車翻覆交通事故，現場2輛轎車發生碰撞，由王姓男子駕駛的白色轎車瞬間側...

新北三重火燒車 波及6機車和高壓變電箱

新北市三重區中興橋旁成功路50巷內，中午12時35分左右發生火燒車，消防隊獲報出動7車、18人到場迅速撲滅火勢，但波及旁...

跨越雙黃線釀禍！平鎮中豐陸橋3車撞成一團

桃園市平鎮區中豐陸橋昨(27)日上午10時46分許發生車禍，63歲莊姓男子駕駛黑色自小客車行經該處時，跨越雙黃線與對向32歲莊姓女子駕駛的藍色自小客車發生碰撞...

