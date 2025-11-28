聽新聞
竹南市區19歲無照男路口擦撞翻車 再波及3汽機車
苗栗縣竹南市區龍安街一處巷口今天清晨4時許發生一起汽車翻覆交通事故，現場2輛轎車發生碰撞，由王姓男子駕駛的白色轎車瞬間側翻在另處巷口，滑行過程中還波及停放路旁的2輛機車及1輛轎車，男子手部、腰側輕微擦挫傷幸無大礙，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
警方初步調查，19歲王姓男子無照駕駛，當時沿龍山路一段163巷東往西行駛，與55歲陳姓男子自龍安街北往南行駛的轎車，兩車在路口發生碰撞，王姓男子車輛失控當場翻覆，並波及停放於路旁的2輛機車及1輛汽車。
王男手部、腰側輕微擦挫傷，隨後由救護人員於現場擦藥未就醫。雙方駕駛酒測值均為0，初步排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
竹南分局提醒，行經路口時應減速慢行、提高警覺，確實落實防禦駕駛，才能避免事故發生；也提醒民眾務必遵守交通規則，未取得合格駕駛執照切勿駕車上路。
