經驗豐富老獵人桃園待矢負山巡場罹難 搜救隊70度陡坡護遺體

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市70歲經驗豐富的獵人26日巡視獵場獵物未歸，家人求助消防局，復興分隊組成前後超過30人參與的搜救隊，花了7小時找到獵人不幸罹難；現場坡度超過70度，又花了7小時才以接力方式把遺體帶到登山口。

復興分隊表示，獵人的獵場位於「待矢負」山區，位置在復興區小烏來，海拔約1350公尺，「待矢負」 是泰雅族語「急斜」的日文譯音，意思是陡坡不斷且雲霧繚繞，攀登困難高，但生物性豐富，常可遇見山羌、飛鼠、水鹿等，原鄉部落熱門的打獵地。

消防局接獲報案，獵人前天（26日）上午7點如往常一樣，告知家人要去巡視獵場陷阱，因獵人每周都會例前往自己的獵場設置陷阱，是日常既定的作業經驗豐富；不料當晚12點過後家屬沒看到人回來，等待至隔日上午7時30分仍未見到人，於是報警和求助消防局協。警消考量獵場陷阱有危險，加上及不熟悉獵徑容易遇險，於是找來義盛里里長王曉貞，與林業保育署資深獵人教官協助搜尋。

獵人的獵場位於待矢負山深處，需穿越樹林遠離登山路徑，並行走在可能有捕獸夾或陷阱工具之樹林中，增加搜索難度；復興分隊救援人員由獵人教官帶領歷經近7小時搜尋後，昨天下午3時28分在懸崖陡坡上尋獲獵人，在陡坡大樹前被擋住，身上多處外傷不幸罹難。

考量現場救援困難，救援路徑需經過懸崖陡坡，無直升機吊掛點，僅可以人力搬運下山，需集結龐大搬運量能，於是請特搜隊、其他分隊及山域義消共30名支援人力挺進當事人座標點，團隊在伸手不見五指的環境穿越70度險峻陡坡，架設確保系統繩索接近事故地點包覆亡者，一有不慎後方是深谷峭壁，考驗著警消人員的膽識繩、索安全技術能力。

消防局第四大隊表示，復興區泰雅族文化資產豐富，對泰雅族人來說，山林就是課本，教導部落生存、敬先靈與傳承，打獵更是一門智慧，此次協尋案件多依賴資深獵人導領搜索，使得順利完成任務，也讓搜救團隊深刻認識到獵人與山林的默契，獵人可由觀察足跡或樹木標記來判定獵物或搜索同伴，讓救災效率大幅提升，也降低救災人員勤務危險。

搜救隊對包覆好老獵人的遺體，再沿著陡坡上到較平坦的山路。記者鄭國樑／翻攝
搜救隊對包覆好老獵人的遺體，再沿著陡坡上到較平坦的山路。記者鄭國樑／翻攝
搜救對下到70度的陡坡找老獵人。記者鄭國樑／翻攝
搜救對下到70度的陡坡找老獵人。記者鄭國樑／翻攝

獵人

