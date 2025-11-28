快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

桃園中壢出現砸雞蛋怪人？她與女大生爆衝突 驚動警方到場

中壢區弘揚路昨晚有衝突發生。圖：翻攝自Threads@hera._.1229

桃園市中壢區弘揚路昨(27)日晚間19時55分許有衝突發生，一名33歲林姓女子不明原因在路邊丟雞蛋，差點砸到20歲陳姓、蔡姓女大生，雙方因此爆發衝突。中壢警分局獲報到場勸架，因雙方沒有要提告，警方留下雙方資料、待衝突落幕後便離去。

587290984 17923515135189768 7511561473887660552 n e1764307056746
林姓女子不明原因在路邊丟雞蛋。圖：翻攝自Threads@hera._.1229

其中一名當事女大生在Threads發文提到，昨晚吃完飯要走回家，突然被一個女生丟雞蛋，還被對方扯頭髮、抓傷，同學也被踩、踢。到家之後，還意外發現包包裡有疑似對方留下來的雞蛋。

對此，普仁派出所表示，警方昨晚獲報，在弘揚路有民眾糾紛，立即派員到場。經警方了解，林女不明原因朝地上扔雞蛋，差點砸到陳女及蔡女，雙方因而口角衝突，警方到場後雙方未提告訴，經告知權利並留下雙方資料後，便各自離去。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園中壢出現砸雞蛋怪人？她與女大生爆衝突 驚動警方到場

