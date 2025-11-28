稱「常態巡查」卻越界闖金門 海巡：大陸海警已成常態騷擾

中國大陸海警今日上午再度以「常態執法巡查」為名，接近金門外海並穿越限制水域，海巡署嚴正駁斥表示，大陸海警的行動與其公開說法不符，已構成「常態性騷擾」，對區域穩定造成負面影響。

海巡署指出，今天上午8時許偵獲中國海警船出現在金門周邊海域，隨即調派艦艇前往；約8時50分，中國海警編號「14603」「14605」「14515」「14529」共4艘船，分成兩組，分別自料羅東方與烈嶼西南方航入我國水域，且以縱隊方式前進。

海巡署4艘巡防艇立即採取併行監控、前推阻擋，並以中英文廣播要求離去，中國海警船在我方艦艇持續貼近監控下，於10時50分航離金門限制水域。