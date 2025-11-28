快訊

今年已3度起火...花蓮市垃圾場火勢延燒8小時 濃煙飄市區

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市垃圾掩埋場昨天傍晚起火，東北季風助火勢，愈燒愈旺，濃煙一路飄向市區，大火燃燒超過8小時到今晨才控制。環保局模擬此次空汙事件影響花蓮市、吉安鄉，提醒民眾做好基本防護，已派員到垃圾場周邊採樣確認空氣是否含毒性物質，並持續以粉塵儀監測空氣品質變化。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展今天說，昨天傍晚4時許發現起火，到今天凌晨1時許控制，目前已經沒有明火，但只要風勢再起，零星地區又會起火，怪手持續開挖灌水降溫，打包垃圾雖有部分碳化，但本來就要焚燒，不影響後續轉運去化。

花蓮縣環保局長饒慶龍說，昨天垃圾場起火後立刻調度三輛大怪手到場闢出防火線，配合消防局布水線滅火。初步評估燃燒面積約500平方公尺，主要是巨大家具和廢木材堆置區。

他說，花蓮市垃圾場裸露堆置垃圾達4萬多噸，超過8公尺高，針對沼氣外洩問題，已請公所每天都要對沼氣管灌水，並使用熱像儀三班制監測，避免溫度過高。

除了裸露垃圾，花蓮市垃圾場還有約4萬噸打包堆置垃圾量，總量達到8萬噸，因垃圾量太大，今年已經3度起火，市長魏嘉彥要求環保局盡速清運。

饒慶龍說，台泥焚化爐原本日處理量200公噸，明年可調升到250公噸，會全力加速，明年底可以完成，也請市公所加強垃圾場管理。

環保局表示，稽查人員昨登入環境部系統進行模擬，這次空汙影響區域以花蓮市、吉安鄉為主，尤其是花蓮市美崙地區，透過多管道提醒民眾避免外出，戴口罩並關緊門窗。

環保局指出，第一時間派員到場以三用手持儀器在垃圾場周邊4個點量測硫化氫、揮發性有機物及一氧化碳，測得數值均為 0，初步排除易燃氣體或基本揮發性有機物的異常升高；後續以粉塵儀持續監測空品變化，並已採樣送驗做異味與毒性物質分析，會持續監控到事件解除為止。

花蓮市垃圾場昨天傍晚起火，一直到今天凌晨才獲得控制。圖／民眾提供
花蓮市垃圾場昨天傍晚起火，一直到今天凌晨才獲得控制。圖／民眾提供
花蓮市垃圾場昨天傍晚起火，一直到今天凌晨才獲得控制，怪手到場持續開挖噴水降溫。圖／民眾提供
花蓮市垃圾場昨天傍晚起火，一直到今天凌晨才獲得控制，怪手到場持續開挖噴水降溫。圖／民眾提供
花蓮縣環保局人員昨天到起火的垃圾場周邊採樣送驗，分析空氣品質。圖／環保局提供
花蓮縣環保局人員昨天到起火的垃圾場周邊採樣送驗，分析空氣品質。圖／環保局提供
花蓮縣環保局人員昨天到起火的垃圾場周邊監測空氣品質狀況。圖／環保局提供
花蓮縣環保局人員昨天到起火的垃圾場周邊監測空氣品質狀況。圖／環保局提供

