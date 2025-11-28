跨越雙黃線釀禍！平鎮中豐陸橋3車撞成一團
桃園市平鎮區中豐陸橋昨(27)日上午10時46分許發生車禍，63歲莊姓男子駕駛黑色自小客車行經該處時，跨越雙黃線與對向32歲莊姓女子駕駛的藍色自小客車發生碰撞，導致莊女車輛失控擦撞對向由75歲林姓男子駕駛的黑色自小客車，3台車撞成一團。平鎮警分局表示，該起事故造成莊女車上一名乘客受傷，沒有生命危險。
平鎮分局說明，自小客車行經中豐陸橋時，跨越雙黃線撞擊對向行駛之自小客車，並波及到另部車輛。該起事故造成1名乘客手部挫傷，所幸並無大礙。
平鎮分局提到，經員警到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】跨越雙黃線釀禍！平鎮中豐陸橋3車撞成一團
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言