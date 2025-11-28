快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

感恩節震撼彈！川普回應國民兵槍擊案 宣布「永久暫停第三世界移民」

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

跨越雙黃線釀禍！平鎮中豐陸橋3車撞成一團

63歲莊姓男子駕駛黑色自小客車跨越雙黃線與對向32歲莊姓女子駕駛的藍色自小客車發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市平鎮區中豐陸橋昨(27)日上午10時46分許發生車禍，63歲莊姓男子駕駛黑色自小客車行經該處時，跨越雙黃線與對向32歲莊姓女子駕駛的藍色自小客車發生碰撞，導致莊女車輛失控擦撞對向由75歲林姓男子駕駛的黑色自小客車，3台車撞成一團。平鎮警分局表示，該起事故造成莊女車上一名乘客受傷，沒有生命危險。

莊女車輛遭撞後失控擦撞對向由75歲林姓男子駕駛的黑色自小客車。圖：讀者提供

平鎮分局說明，自小客車行經中豐陸橋時，跨越雙黃線撞擊對向行駛之自小客車，並波及到另部車輛。該起事故造成1名乘客手部挫傷，所幸並無大礙。

平鎮分局提到，經員警到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】跨越雙黃線釀禍！平鎮中豐陸橋3車撞成一團

