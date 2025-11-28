快訊

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊還原經過

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

聽新聞
0:00 / 0:00

三重客運在新莊撞傷斑馬線學生 司機恐吊照1至2年無法開車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。肇事司機聲稱前方商店招牌燈光太亮，導致眩光沒注意看到行人

據了解，48歲呂姓司機駕駛三重客運藍37線公車，昨天傍晚5時許沿新莊區雙鳳路向右彎道行駛，在108巷口無號誌斑馬線撞到背著書包過馬路返家途中的15歲胡姓男學生，少年彈飛重摔倒地不起，身上和頭部多處擦挫傷，路人趕緊上前查看並報案。

當時公車乘客有一對母女也摔傷，45歲母親原本站著，緊急煞車時往前飛，頭部撞到欄杆，8歲女兒坐在椅子上往前飛，頭撞到地板，連同被撞倒的少年共3人都被救護車送醫，沒有生命危險。

呂姓公車司機酒測值0，他聲稱行車視線前方巷口超商的招牌燈光太亮，導致眩光看不清楚才沒注意看到行人。由於開車行經行人穿越道未暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，警方依道路交通管理處罰條例第44條第四項舉發，可處1萬8千元以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1至2年。

新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。記者林昭彰／翻攝

行人

延伸閱讀

瑞芳車站行人專用號誌啟用仍見亂象…警提醒行人別闖紅燈

影／高雄婦走過斑馬線遭撞飛 闖紅燈同有肇責

新莊立德段公辦都更簽約 永大興接手開發122年完工

傳承四代超過150年！新莊炭烤豆干老店驚傳歇業 網嘆：還想再吃一次

相關新聞

影／半年燒2次！基隆民宅堆雜物深夜大火 90歲獨居嬤逃出崩潰滾地大哭

基隆市成功二路一處民宅今天凌晨發生大火，波及鄰近一棟公寓，陷入火海，九旬紀姓阿嬤逃出獲救，眼看房子付之一炬，泣不成聲要衝...

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

江姓軍人本月21日獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山路線，迷路墜溪谷，昨晚獲救，他跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都噴掉，只剩背包，...

台中台灣大道3車連環撞 垃圾車遭波及...3清潔隊員受傷

台中市西屯區台灣大道今一早發生3車連環撞意外，呂姓男子開1輛休旅車疑似未注意前車狀況，往前撞1輛清潔隊小貨車後，再推撞前...

三重客運在新莊撞傷斑馬線學生 司機恐吊照1至2年無法開車

新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、...

影／喝自來水被油味嗆吐、洗衣有油味 基隆多區遭油汙染緊急排水

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區等多名用水戶反映自來水有油味，水公司查是基隆河八堵抽水站有油汙造成汙染，昨上午停止基隆河抽...

影／M2疑想尬Taycan！竹科綠燈猛衝秒甩尾 起步直接撞牆

新竹市某男日前清晨駕駛BMW M2行經科學園區研發二路時，疑似模仿電影玩命關頭中的直線加速賽情節，想要與一旁保時捷Tay...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。