三重客運在新莊撞傷斑馬線學生 司機恐吊照1至2年無法開車

新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。肇事司機聲稱前方商店招牌燈光太亮，導致眩光沒注意看到行人。

據了解，48歲呂姓司機駕駛三重客運藍37線公車，昨天傍晚5時許沿新莊區雙鳳路向右彎道行駛，在108巷口無號誌斑馬線撞到背著書包過馬路返家途中的15歲胡姓男學生，少年彈飛重摔倒地不起，身上和頭部多處擦挫傷，路人趕緊上前查看並報案。

當時公車乘客有一對母女也摔傷，45歲母親原本站著，緊急煞車時往前飛，頭部撞到欄杆，8歲女兒坐在椅子上往前飛，頭撞到地板，連同被撞倒的少年共3人都被救護車送醫，沒有生命危險。