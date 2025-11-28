快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

感恩節震撼彈！川普回應國民兵槍擊案 宣布「永久暫停第三世界移民」

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

醉喊「我只是酒駕而已」 楊梅男遭員警拖下車送辦

桃園電子報／ 桃園電子報

65gwrfwe 1
曾男拒絕配合，員警只好把他拖下車。圖：讀者提供

桃園市一名51歲曾姓男子昨(27)日下午16時許酒後在車上睡覺，警方提醒他不可開車後便離去，沒想到一小時後警方發現曾男開車上路，立即上前攔查，曾男拒絕配合，員警只好把他拖下車，結果曾男醉醺醺的在路上大喊「我只是酒駕而已」，遭警方當場喝斥「酒駕就是違法」，隨後將其帶返楊梅派出所，並測出曾男酒測值高達1.01mg/l，全案依公共危險罪移請桃園地方檢察署偵辦。

65gwrfwe 2
果曾男醉醺醺的在路上大喊「我只是酒駕而已」，遭警方當場喝斥「酒駕就是違法」。圖：讀者提供

楊梅派出所說明，昨日下午警方接獲報案，稱一部自小客車停於楊梅區楊新北路321巷，巡邏員警到場查看，發現駕駛曾男於車上睡覺，員警便對其盤查，過程中聞到身上有酒味，由於當下未有駕駛行為，員警告誡曾男切勿酒駕後即離去。

楊梅派出所進一步提到，後續於17時許，巡邏員警於楊梅區大成路發現曾男車輛行駛於道路上，合理懷疑曾男有酒駕嫌疑，故於楊梅區武營街將其攔查，攔查後發現駕駛果然為曾男，員警便要求配合下車酒測，但曾男情緒激動拒不配合，為避免造成危害，警方便對其實施保護管束並帶返派出所。後續對其實施酒測，酒測值為1.01mg/l，已超過法定標準值，全案將依公共危險罪移請偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：醉喊「我只是酒駕而已」 楊梅男遭員警拖下車送辦

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 【有片】噪音車夜遊擾寧！桃園警交通快打包夾攔截「改管猴」下場慘了

酒駕 桃園 酒測

延伸閱讀

老翁迷途50公里深夜徘徊楊梅台1線 員警暖心送他返家

桃園楊梅深夜住宅火警 火煙竄天女住戶急跳1樓7人逃出

高齡婦1原因徘徊路旁 楊梅警暖心助她返家

國1楊梅段火燒車！駕駛急停路肩驚險逃脫

相關新聞

稱「常態巡查」卻越界闖金門 海巡：大陸海警已成常態騷擾

中國大陸海警今日上午再度以「常態執法巡查」為名，接近金門外海並穿越限制水域，海巡署嚴正駁斥表示，大陸海警的行動與其公開說...

影／半年燒2次！基隆民宅堆雜物深夜大火 90歲獨居嬤逃出崩潰滾地大哭

基隆市成功二路一處民宅今天凌晨發生大火，波及鄰近一棟公寓，陷入火海，九旬紀姓阿嬤逃出獲救，眼看房子付之一炬，泣不成聲要衝...

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

江姓軍人本月21日獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山路線，迷路墜溪谷，昨晚獲救，他跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都噴掉，只剩背包，...

新北三重火燒車 波及6機車和高壓變電箱

新北市三重區中興橋旁成功路50巷內，中午12時35分左右發生火燒車，消防隊獲報出動7車、18人到場迅速撲滅火勢，但波及旁...

跨越雙黃線釀禍！平鎮中豐陸橋3車撞成一團

桃園市平鎮區中豐陸橋昨(27)日上午10時46分許發生車禍，63歲莊姓男子駕駛黑色自小客車行經該處時，跨越雙黃線與對向32歲莊姓女子駕駛的藍色自小客車發生碰撞...

醉喊「我只是酒駕而已」 楊梅男遭員警拖下車送辦

桃園市一名51歲曾姓男子昨(27)日下午16時許酒後在車上睡覺，警方提醒他不可開車後便離去，沒想到一小時後警方發現曾男開車上路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。