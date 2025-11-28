快訊

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊還原經過

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

聽新聞
0:00 / 0:00

影／喝自來水被油味嗆吐、洗衣有油味 基隆多區遭油汙染緊急排水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區等多名用水戶反映自來水有油味，水公司查是基隆河八堵抽水站有油汙造成汙染，昨上午停止基隆河抽水，改用新山水庫的水供應家戶用水，並對有味道的管網緊急排水。有民眾喝水被油味嗆吐、洗衣也留有油味，引發抱怨。

信義區信綠里長吳銘達說，正信路昨有多名住戶反映自來水有油味，馬上跟自來水公司反映，公寓如有水塔或過濾設備用戶比較沒有察覺，但家中沒有水塔的就會聞到較濃的油味。

吳銘達表示，飲用水從原水到家戶的自來水管線，理應經過濾、檢驗等程序，為何有油味？水公司是不是螺絲鬆了，應加強對水質的檢驗。

正信路徐姓住戶說，水是清徹的沒有混濁，但昨天不知道有喝下去，後來聞到味道就不敢喝了，昨天有接了一大盆水，今天聞還是有油味。

正信路蘇姓男子說，昨天他媽媽喝水時被油味嗆到卡在喉嚨吐出來，汽油味很重，他媽媽事後吃了很多八仙果還是覺得不舒服，昨晚水公司有緊急排出自來水，但是今天打開自來水還是有些許的油味，洗衣服後衣服仍有油味。

蘇姓男子表示，味道就是是去加油時聞到的味道，希望水公司加速排水，才不會有油味，否則也不敢喝自來水。

自來水公司一區處副處長陳昭賢說，昨天上午6時30分發現基隆河八堵抽水站有油汙，馬上停止基隆河抽水，改用新山水庫的水，通報市府環保局追查汙染源。場內淨水設備都先漏空、清洗乾淨，確定原水和清水檢驗合格後才送水，目前都使用新山水庫的水，目前沒有偵測到水有油汙。

針對有用戶反映自來水有油味的問題，應是在昨天上午6時30分發現之前，油汙的水就已進入管網，已派人到用戶的家中及附近管網的水，用消防栓的水把有味道的水排掉。目前較多用戶反映有味道的有七堵、安樂、仁愛區、信義區等，已有30多戶致電反映，其他為零星個案。

陳昭賢說，如果家戶的水還有味道可向水公司1910反映，會請廠商來處理，至於清洗水塔及使用水量增加的問題，水公司也會來檢討研議負責支出。

基隆市環保局已在基隆河設置攔油索，並沿線追查可能的汙染源。

基隆市環保局已在基隆河八堵抽水站設置攔油索，並沿線追查可能的汙染源。記者游明煌／攝影
基隆市環保局已在基隆河八堵抽水站設置攔油索，並沿線追查可能的汙染源。記者游明煌／攝影
基隆自來水遭油汙染，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。記者游明煌／攝影
基隆自來水遭油汙染，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。記者游明煌／攝影
基隆自來水遭油汙染，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。記者游明煌／攝影
基隆自來水遭油汙染，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。記者游明煌／攝影
基隆市環保局已在基隆河八堵抽水站設置攔油索，並沿線追查可能的汙染源。記者游明煌／攝影
基隆市環保局已在基隆河八堵抽水站設置攔油索，並沿線追查可能的汙染源。記者游明煌／攝影
基隆自來水遭油汙染，信義區信綠里長吳銘達說，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。記者游明煌／攝影
基隆自來水遭油汙染，信義區信綠里長吳銘達說，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。記者游明煌／攝影
基隆自來水遭油汙染，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。記者游明煌／攝影
基隆自來水遭油汙染，市民打開家中水龍頭發現有油汙味。記者游明煌／攝影

水公司 基隆

延伸閱讀

影／基隆民宅深夜大火9旬嬤被救出 波及多民宅疏散數十人驚逃

基隆自來水傳汽油味！基隆河抽水站遭油汙染 緊急排水追禍首

7月豪大雨田尾排水水系災害搶修中 清水溪進度超前「可望春節完工」

影／稱基隆是藍白合示範市 鄭麗文：其他縣市有很大空間

相關新聞

影／半年燒2次！基隆民宅堆雜物深夜大火 90歲獨居嬤逃出崩潰滾地大哭

基隆市成功二路一處民宅今天凌晨發生大火，波及鄰近一棟公寓，陷入火海，九旬紀姓阿嬤逃出獲救，眼看房子付之一炬，泣不成聲要衝...

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

江姓軍人本月21日獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山路線，迷路墜溪谷，昨晚獲救，他跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都噴掉，只剩背包，...

台中台灣大道3車連環撞 垃圾車遭波及...3清潔隊員受傷

台中市西屯區台灣大道今一早發生3車連環撞意外，呂姓男子開1輛休旅車疑似未注意前車狀況，往前撞1輛清潔隊小貨車後，再推撞前...

三重客運在新莊撞傷斑馬線學生 司機恐吊照1至2年無法開車

新北市新莊區昨天傍晚發生公車撞倒斑馬線上15歲男學生的事故，車上乘客有一對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、...

影／喝自來水被油味嗆吐、洗衣有油味 基隆多區遭油汙染緊急排水

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區等多名用水戶反映自來水有油味，水公司查是基隆河八堵抽水站有油汙造成汙染，昨上午停止基隆河抽...

影／M2疑想尬Taycan！竹科綠燈猛衝秒甩尾 起步直接撞牆

新竹市某男日前清晨駕駛BMW M2行經科學園區研發二路時，疑似模仿電影玩命關頭中的直線加速賽情節，想要與一旁保時捷Tay...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。