影／喝自來水被油味嗆吐、洗衣有油味 基隆多區遭油汙染緊急排水

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區等多名用水戶反映自來水有油味，水公司查是基隆河八堵抽水站有油汙造成汙染，昨上午停止基隆河抽水，改用新山水庫的水供應家戶用水，並對有味道的管網緊急排水。有民眾喝水被油味嗆吐、洗衣也留有油味，引發抱怨。

信義區信綠里長吳銘達說，正信路昨有多名住戶反映自來水有油味，馬上跟自來水公司反映，公寓如有水塔或過濾設備用戶比較沒有察覺，但家中沒有水塔的就會聞到較濃的油味。

吳銘達表示，飲用水從原水到家戶的自來水管線，理應經過濾、檢驗等程序，為何有油味？水公司是不是螺絲鬆了，應加強對水質的檢驗。

正信路徐姓住戶說，水是清徹的沒有混濁，但昨天不知道有喝下去，後來聞到味道就不敢喝了，昨天有接了一大盆水，今天聞還是有油味。

正信路蘇姓男子說，昨天他媽媽喝水時被油味嗆到卡在喉嚨吐出來，汽油味很重，他媽媽事後吃了很多八仙果還是覺得不舒服，昨晚水公司有緊急排出自來水，但是今天打開自來水還是有些許的油味，洗衣服後衣服仍有油味。

蘇姓男子表示，味道就是是去加油時聞到的味道，希望水公司加速排水，才不會有油味，否則也不敢喝自來水。

自來水公司一區處副處長陳昭賢說，昨天上午6時30分發現基隆河八堵抽水站有油汙，馬上停止基隆河抽水，改用新山水庫的水，通報市府環保局追查汙染源。場內淨水設備都先漏空、清洗乾淨，確定原水和清水檢驗合格後才送水，目前都使用新山水庫的水，目前沒有偵測到水有油汙。

針對有用戶反映自來水有油味的問題，應是在昨天上午6時30分發現之前，油汙的水就已進入管網，已派人到用戶的家中及附近管網的水，用消防栓的水把有味道的水排掉。目前較多用戶反映有味道的有七堵、安樂、仁愛區、信義區等，已有30多戶致電反映，其他為零星個案。

陳昭賢說，如果家戶的水還有味道可向水公司1910反映，會請廠商來處理，至於清洗水塔及使用水量增加的問題，水公司也會來檢討研議負責支出。