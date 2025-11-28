快訊

影／M2疑想尬Taycan！竹科綠燈猛衝秒甩尾 起步直接撞牆

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市某男日前清晨駕駛BMW M2行經科學園區研發二路時，疑似模仿電影玩命關頭中的直線加速賽情節，想要與一旁保時捷Taycan尬車，未料起步後疑似扭力過大，整台車突然打滑，自撞一旁圍牆，影片也引起網友熱議。警方表示，初判為自撞事故，未波及他車。

有網友在PTT上貼出影片，畫面只見一輛藍色BMW M2與藍色保時捷Taycan並列在路口停等紅綠燈，未料綠燈一亮，BMW M2就直線衝出，下一秒後輪突然失去抓地力，車子直接甩尾撞上一旁圍牆。

原PO也納悶的表示：「M2和TAYCAN準備起步，M2率先發難，結果起步沒多久就去撞牆壁，看不懂，感覺沒有很快 為什麼會失控？關循跡重踩？」網友也紛紛留言「保時捷根本沒有要理M2吧，起步只有M2在衝」、「哪有VS，M2都彈出去了」，「大馬力沒有配上大技術」。

也有網友說，這台BMW M2很愛挑釁電車，有次他開電車Model S P上班，要不就貼車尾貼超近，不然就是在綠燈起步時要和你拼命，」難怪這2周沒有出現在園區了」；也有網友笑稱：「園區哦？Taycan車主搞不好還專心在聽線上會議」。

據了解，自撞的BMW M2屬後輪驅動的高性能車款，售價約375萬元，動力輸出強勁；保時捷Taycan價格約在400至700萬元，若油門控制不當，容易因扭力瞬間輸出過大而失控。

警方指出，該起事故發生於11月3日早上7時許，當事人稱疑似失控打滑，酒測值為0，肇事原因為自撞，事故未波及他車。

BMW M2行經竹科研發二路時，疑似模仿電影玩命關頭中的直線加速賽情節，想要與一旁保時捷Taycan尬車，未料起步後疑似扭力過大,整台車突然打滑，自撞一旁圍牆。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
BMW M2行經竹科研發二路時，疑似模仿電影玩命關頭中的直線加速賽情節，想要與一旁保時捷Taycan尬車，未料起步後疑似扭力過大，整台車突然打滑，自撞一旁圍牆。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
BMW M2行經竹科研發二路時，疑似模仿電影玩命關頭中的直線加速賽情節，想要與一旁保時捷Taycan尬車，未料起步後疑似扭力過大，整台車突然打滑，自撞一旁圍牆。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
BMW M2行經竹科研發二路時，疑似模仿電影玩命關頭中的直線加速賽情節，想要與一旁保時捷Taycan尬車，未料起步後疑似扭力過大，整台車突然打滑，自撞一旁圍牆。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

