影／半年燒2次！基隆民宅堆雜物深夜大火 90歲獨居嬤逃出崩潰滾地大哭
基隆市成功二路一處民宅今天凌晨發生大火，波及鄰近一棟公寓，陷入火海，九旬紀姓阿嬤逃出獲救，眼看房子付之一炬，泣不成聲要衝進火場被拉住。現場疏散30多人，沒有人員傷亡，該屋半年內第二度發生火警，消防人員發現堆積大雜物延燒，起火原因還待調查 。
獨自居住的90多歲紀姓阿嬤在起火後跑出來，當時倒在家門口哀號，鄰居聽到後將她拉出脫困，阿嬤眼見房子付之一炬，在地上打滾痛哭失聲，一直喊「家沒了，我要進去。」鄰居阻止她再進火場。
消防人員說，起火民宅內部為木造2樓建築，裡面堆滿雜物疑起火點，延燒到隔壁棟腳踏車店公寓，2、3樓也陷入火海，消防人員射水灌救，1小時後控制火勢、撲滅。
由於起火民宅靠近西定河，周遭房屋都緊密相連，四周濃煙密布，約30多民眾睡夢中疏散逃生。被波及的腳踏車店老闆說，2、3樓的腳踏車、零件及骨董家具損失慘重，至少數十萬元，他指起火民宅堆積大量雜物造成鄰居相當困擾，半年前也曾有火警。
市議員施偉政表示，火勢延燒快速，緊臨的一棟公寓也陷入火海，幸好都及時疏散住戶，沒有人員傷亡，起火民宅堆積大量雜物致不斷延燒。
施偉政說，他的助理發現成功二路出現濃煙後，馬上協助住戶疏散，後來民宅被大火吞噬，鄰居說，該民宅也曾發生火警，今天又起火，搭設棚架、違建等不斷堆積大量雜物，居民頭疼不已。
