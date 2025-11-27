專家：保體力不亂跑 獲救關鍵

江姓軍人獨攀難度不低的登山路線，受困山谷六天後獲救，搜救人員分析，江的登山經驗不足卻挑戰高難度路線，行程延誤且更改路線也未通報，提高搜救難度；幸好他墜谷之後冷靜自保，靠近水源並分配每日糧食，加上隨身攜帶哨子，成功化險為夷。

台中市谷關消防分隊表示，八唐縱走為長程、陡升陡降的高難度形成，至少要十小時以上，江男登山經驗有限，卻獨自挑戰此極具路線，單人攀登無法即時求援，若迷航、跌倒或失溫等，身旁無人協助，提高山域活動風險。

搜救人員說，江男留給山下女友的最後訊息是「剩一公里」，疑似偏離主路線，且未更新資訊，使得搜救難度提高，也拉長搜救時間，加上該路線地形陡峭複雜，容易迷失方向，八唐縱走後段多為碎石坡與陡下稜線，只要一「步」之差偏離步道，就可能落入難以脫困的山谷或邊坡。

消防分隊分析，江男能撐過六天等到救援出現，關鍵在於他保留體力、不亂移動，受困後未盲目尋路，有效節省體力，避免跌落與進一步迷航；他以哨子求救，吹哨子省力，傳遞距離遠，成功讓搜救人員聽到微弱哨聲，才進一步定位找到人。

另外江盤點身上僅剩物資，並穿上所有衣物、選擇背風處避寒，降低失溫風險。台中市消防局第二大隊長余易祐說，江保持冷靜與求生意志，多日獨處與低溫環境仍保持清醒，持續發出求救訊號，爭取到最關鍵的救援時間。

余易祐說，透過江與家屬的Line對話線索，結合電信業者的通聯資料，滾動更新搜索範圍，鎖定熱區搜索，才聽到求救哨音。