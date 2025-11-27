聽新聞
獨攀高山墜谷 靠3能量棒撐6天

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

江姓<a href='/search/tagging/2/軍人' rel='軍人' data-rel='/2/110738' class='tag'><strong>軍人</strong></a>（中）獨攀高山迷途墜谷，靠三根能量棒撐六天平安獲救，前晚由救難人員護送下山。圖／台中市消防局提供
江姓軍人廿一日獨自攀爬台中市和平區「夢蝶八唐」路線，因迷路墜落溪谷，受困山谷六天，他靠著身上僅存的三根穀物能量棒與溪水維生，挺到前天搜救難人員聽到他的求救哨音，終於獲救下山，送醫無大礙。

「夢蝶八唐」的難度中等偏難，總長度十六點五公里，包含蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山、唐麻丹山等山域，沿途有陡坡、懸崖與峭壁，地形破碎，陡峭的爬升與下切路段考驗體能與經驗，專業登山者當日來回至少得花上十小時。

江男廿一日獨攀此路線，家屬見他未返家，隔天凌晨近三時報案，廿二日搜救人員在唐麻丹山、蝴蝶谷與八唐稜線等熱區搜索，直到廿六日上午九時五十分，國軍搜救人員於南松鶴山附近溪谷發現他。

搜救人員當時在步道上聽到求救聲以及哨音，依音源方向靠近，呼喊後確認他身分，出動空拍機攝影目視無大礙，再下切溪谷，晚間接觸到江男，護送他下山。

據了解，江男滑落溪谷後，距離山路約二百公尺，身上除了背包，其他裝備包括手機、眼鏡、頭燈等都不見，他無法打電話求救，觀察周邊見前方是瀑布，決定原地等待救援。

江盤點身上食物，只剩三根登山者或馬拉松選手常隨身帶的穀物能量棒，他每天吃半根補充熱量，渴了喝溪水，夜間把所有衣物穿上蜷曲保暖睡覺；江隨身帶著哨子，墜谷後每天醒來就吹哨，希望有人聽見，苦撐六天終於獲救。

搜救人員說，登山時避免全身黑裝登山，最好穿亮色衣物，搜救江男過程使用空拍機，發現江男穿著深色衣服，在空拍畫面下不太容易發現；另外，建議登山勿「越級打怪」，發現狀況不對時應勇於撤退，畢竟山一直都在，平安回家最重要。

登山 軍人 空拍機 保暖 馬拉松

