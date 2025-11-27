聽新聞
0:00 / 0:00
影／彰化酒駕男連撞2車肇逃 再撞機車騎士被送辦
彰化縣員林市育英路昨晚發生一輛黑色轎車胡姓駕駛撞上另一輛由龔姓男子駕駛的小轎車，造成龔男受輕傷送醫，胡姓駕駛肇事後竟肇逃，再開車到溪湖鎮又撞上另一輛機車，繼續肇逃，直到今天上午被警方通知到案，酒測值超標，已被依公共危險罪及傷害罪函送法辦。
警方初步調查，胡姓駕駛（47歲）昨晚10點多在員林市育英路先是撞上同方向由龔男駕駛的小客車後，再撞上停放路旁的另一輛小客車，胡男並未停車，而是加速逃逸，其前保險桿及車牌掉落都掉落在事故現場，龔男也因撞擊太大，頭頸不適送醫救治。
胡男肇逃後沿員鹿路往溪湖方向行駛，又在員鹿路溪湖交流道旁擦撞一名50歲李姓機車騎士，機車騎士也受輕傷送醫救治，胡男仍舊肇逃，直到警方依車牌查緝到胡男身份，通知到案說明。
胡男於今天上午8點多到案說明，並進行酒測，其酒測值超標，但因不是現行犯，警方詢問後，依公共危險罪及傷害罪函送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言