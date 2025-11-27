快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化酒駕男連撞2車肇逃 再撞機車騎士被送辦

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市育英路昨晚發生一輛黑色轎車胡姓駕駛撞上另一輛由龔姓男子駕駛的小轎車，造成龔男受輕傷送醫，胡姓駕駛肇事後竟肇逃，再開車到溪湖鎮又撞上另一輛機車，繼續肇逃，直到今天上午被警方通知到案，酒測值超標，已被依公共危險罪及傷害罪函送法辦。

警方初步調查，胡姓駕駛（47歲）昨晚10點多在員林市育英路先是撞上同方向由龔男駕駛的小客車後，再撞上停放路旁的另一輛小客車，胡男並未停車，而是加速逃逸，其前保險桿及車牌掉落都掉落在事故現場，龔男也因撞擊太大，頭頸不適送醫救治。

胡男肇逃後沿員鹿路往溪湖方向行駛，又在員鹿路溪湖交流道旁擦撞一名50歲李姓機車騎士，機車騎士也受輕傷送醫救治，胡男仍舊肇逃，直到警方依車牌查緝到胡男身份，通知到案說明。

胡男於今天上午8點多到案說明，並進行酒測，其酒測值超標，但因不是現行犯，警方詢問後，依公共危險罪及傷害罪函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

又在員鹿路溪湖交流道旁擦撞一名機車騎士，機車騎士也受輕傷送醫救治。圖／民眾提供
又在員鹿路溪湖交流道旁擦撞一名機車騎士，機車騎士也受輕傷送醫救治。圖／民眾提供
胡姓駕駛昨晚在員林市育英路連撞2車，造成一人受傷，竟肇逃。圖／民眾提供
胡姓駕駛昨晚在員林市育英路連撞2車，造成一人受傷，竟肇逃。圖／民眾提供
胡姓駕駛昨晚在員林市育英路連撞2車，造成一人受傷，竟肇逃，其前保險桿及車牌都掉落在現場。圖／民眾提供
胡姓駕駛昨晚在員林市育英路連撞2車，造成一人受傷，竟肇逃，其前保險桿及車牌都掉落在現場。圖／民眾提供

肇逃 酒測 傷害罪

延伸閱讀

彰化愛心企業家掏3千萬修206輛救護車援烏克蘭 「一車一天救5士兵」

前輪脫落仍行駛 高雄男又追撞車輛疑涉肇逃

瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝光

多事之秋！黃子佼三重撞傷女騎士涉肇逃 新北檢起訴

相關新聞

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

高雄市警局今年初爆出一名二線三星、負責刑事案件的警官，遭女子控告涉嫌猥褻性侵，受害女子身心受創，向警方婦幼隊報案後，還遭...

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

江姓軍人本月21日獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山路線，迷路墜溪谷，昨晚獲救，他跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都噴掉，只剩背包，...

宜蘭濱海路砂石車連人帶腳踏車輾過！79歲老翁慘死輪下

宜蘭壯圍鄉濱海公路今上午發生死亡車禍，79歲莊姓老翁騎乘腳踏車，疑因方向往左偏移，遭後方疾駛而至的砂石車撞上，連人帶車被...

影／彰化酒駕男連撞2車肇逃 再撞機車騎士被送辦

彰化縣員林市育英路昨晚發生一輛黑色轎車胡姓駕駛撞上另一輛由龔姓男子駕駛的小轎車，造成龔男受輕傷送醫，胡姓駕駛肇事後竟肇逃...

橋科聯外道路電纜線接連被偷 警局承諾2個月內恢復監視器運作

高雄橋頭科學園區整地規畫中，議員林志誠表示，橋頭新市鎮1-2號道路的電燈電纜線3個月被偷3次，多處路段長期無法照明，夜間...

影／頭過身沒過！高雄運蛋車岡燕路地下道超過限高 慘了

高雄市岡山區連接火車站前後站的要道「岡燕路地下道」今天上午10許出現一輛運蛋車，未注意車身限高闖入其中，當場撞擊地下道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。