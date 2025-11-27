快訊

橋科聯外道路電纜線接連被偷 警局承諾2個月內恢復監視器運作

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄橋頭科學園區整地規畫中，議員林志誠表示，橋頭新市鎮1-2號道路的電燈電纜線3個月被偷3次，多處路段長期無法照明，夜間視線不佳，嚴重影響居民及用路人行車與行走安全。警察局長林炎田表示，道路監視器因施工暫停運作，會在2個月內恢復原狀，另協請南科管理局增設監視器。

議員林志誠今天下午在議會總質詢指出，橋頭新市鎮1-2號道路電纜線屢次被熟悉工地地形的竊賊偷剪電纜線，經他了解，橋科規畫中，聯外道路友情路與大遼路的監視器因拓寬施工需求暫時摘除，可能這個因素導致監視器出現斷點成為竊賊下手目標。

林志誠說，橋科聯外道路拓寬工程已完工且完成驗收，道路監視設備應該早日恢復，以維護通行安全。

警察局長林炎田表示，此路段監視器確實是因為新闢道路因素暫時拆下來，上月會勘後警局及新工處已經督促廠商在2個月內，也就是元月底前復原13組鏡頭；新闢路段屬於南科管理局，另協請管理局增設新闢路段監視器。

高雄市橋頭區新市鎮1-2號道路電纜線接連傳出失竊，議員林志誠要求警局改善。圖／取自高雄市議會網站
高雄市橋頭區新市鎮1-2號道路電纜線接連傳出失竊，議員林志誠要求警局改善。圖／取自高雄市議會網站

監視器 南科 警察

