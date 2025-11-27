橋科聯外道路電纜線接連被偷 警局承諾2個月內恢復監視器運作

高雄橋頭科學園區整地規畫中，議員林志誠表示，橋頭新市鎮1-2號道路的電燈電纜線3個月被偷3次，多處路段長期無法照明，夜間視線不佳，嚴重影響居民及用路人行車與行走安全。警察局長林炎田表示，道路監視器因施工暫停運作，會在2個月內恢復原狀，另協請南科管理局增設監視器。

議員林志誠今天下午在議會總質詢指出，橋頭新市鎮1-2號道路電纜線屢次被熟悉工地地形的竊賊偷剪電纜線，經他了解，橋科規畫中，聯外道路友情路與大遼路的監視器因拓寬施工需求暫時摘除，可能這個因素導致監視器出現斷點成為竊賊下手目標。

林志誠說，橋科聯外道路拓寬工程已完工且完成驗收，道路監視設備應該早日恢復，以維護通行安全。