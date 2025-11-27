影／頭過身沒過！高雄運蛋車岡燕路地下道超過限高 慘了

高雄市岡山區連接火車站前後站的要道「岡燕路地下道」今天上午10許出現一輛運蛋車，未注意車身限高闖入其中，當場撞擊地下道，導致車斗直接卡在地下道中扭曲變形，駕駛雖受到驚嚇，但並沒有受傷，事故一度造成前後站交通無法通行。

岡山警分局指出，駕駛運蛋車的23歲小貨車管姓駕駛今天上午10時39分左右，剛從岡山市區送完蛋準備經地下道前往後站，卻因為沒有注意到地下道前的限高架及標誌指示，直接闖入地下道，造成車斗受限高影響與上方鐵路橋板擠壓卡住。

事發當下因才剛送完部分雞蛋，因此小貨車內雞蛋籃數量不多，才沒有因撞擊造成滿車雞蛋全部灑出，但現場車斗仍因撞擊造成扭曲破碎，零星碎片四散一地。