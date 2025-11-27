宜蘭濱海路砂石車連人帶腳踏車輾過！79歲老翁慘死輪下
宜蘭壯圍鄉濱海公路今上午發生死亡車禍，79歲莊姓老翁騎乘腳踏車，疑因方向往左偏移，遭後方疾駛而至的砂石車撞上，連人帶車被捲入車底，經送醫搶救不治，砂石車駕駛無酒駕，詳細車禍原因尚待警方釐清。
宜蘭礁溪警方今天7時許獲報，壯圍鄉壯濱路6段與276巷路口發生交通事故，從監視器影像顯示，79歲莊姓老翁騎腳踏車因往左偏移到快車道上，其左後方剛好有兩輛聯結車急駛過來，聯結車駕駛疑因視覺死角，第一輛聯結車未發現右前方有人車，直接輾過。
警方調查，29歲胡姓聯結車駕駛由南往北行駛，原本是右前輪輾過老翁人車，行車速度瞬間煞不住，等發現壓到人停車時，老翁已被拖到聯結車左前輪，失去心跳呼吸，無生命徵象，腳踏車輾壓變形，現場留有大片血跡。
附近住戶見狀，趕緊報案，警消獲報前往把老翁送醫搶救不治，礁溪分局呼籲民眾行車時應注意周邊車輛行向，保持適當車距，避免發生意外。
