雙方都綠燈！高雄BMW左轉慢車道追撞公車尾
黃姓男子今天上午10時許駕駛BMW轎車行經高市仁武區八德二路，左轉高楠公路，適一輛公車也變換至慢車道，黃男反應不及，追撞公車左後方，所幸僅輕微擦撞，無人受傷，雙方也無酒駕行為，由於當時雙方都綠燈，肇責待釐清。
有網友今天中午在臉書社團貼文指，高楠公路慢車道往市區方向，在八德二路口過水泥廠，有BMW房車撞南台灣公車屁股，BMW車頭毀了。
仁武警分局指出，這起事故發生在今天上午10時許，當時BMW轎車駕駛黃姓男子（約30歲）沿八德二路要左轉高楠公路慢車道往南行駛時，與沿高楠公路快車道欲變換至慢車道行駛的公車發生擦撞。
所幸撞擊力道不大，黃男、公車駕駛孫姓男子（約59歲）和車上乘客均無人受傷。警方到場後對黃、孫2人實施酒測，均無酒駕行為；雙方均表示當時號誌是綠燈，相關肇事原因及肇責由交通大隊釐清。
