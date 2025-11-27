台鐵旅客亂噴滅火器！車廂全是粉末煙霧瀰漫 男遭壓制送辦

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台鐵昨傍晚一輛EMU3000型新自強號第132次列車自新竹站出發，隨後車上一名年約50歲的男性旅客突持滅火器在車廂亂噴，其他旅客見狀立即壓制男子，造成車廂地板及空氣中滿是粉末，乘客頻頻咳嗽，立即壓制男子。車輛隨後於中壢站臨停，該男事後遭警方帶離，所幸無人受傷。

據了解，台鐵EMU3000型新自強號第132次列車昨傍晚5時32分自新竹站發車，過不久該男於第9節車廂不明原因突持車廂內的滅火器亂噴，結果車廂內煙霧瀰漫，地板全是粉末，當下其他旅客立即壓制男子，台鐵員工得知立即前往協助，並疏散受影響旅客至其他車廂。

鐵路警察局中壢派出所所長張憲鴻指出，昨下午5時30分許中壢所獲報，台鐵132次自強號9車處一名男子不明原因，於車廂內噴灑滅火器。現場旅客見狀先行壓制犯嫌，員警到場後依公共危險及毀損罪現行犯將其逮捕，全案調查後移送桃園地檢署偵辦，所幸無人受傷，列車僅延誤5分鐘。

台鐵昨傍晚一輛EMU3000型新自強號第132次列車自新竹站出發，隨後車上一名年約50歲的男性旅客突持滅火器在車廂亂噴，造成車廂地板及空氣中滿是粉末。記者周嘉茹／翻攝
