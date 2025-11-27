高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

高雄市警局今年初爆出一名二線三星、負責刑事案件的警官，遭女子控告涉嫌猥褻性侵，受害女子身心受創，向警方婦幼隊報案後，還遭警界高層警告對方「官很大」，並質疑案件進展緩慢，疑似警方介入阻擋，市議員吳銘賜接獲陳情後怒批「警察局對性騷擾（猥褻）被害者的保護形同虛設」，高市警局長林炎田則強調，司法目前已介入調查。

該名受害人11月初到市議員吳銘賜服務處陳情，稱一名二線三星、負責刑事案件的隊長在今年1月涉嫌性交猥褻她，她半年來身心受到極大挫折，經常在半夜驚醒、嚇哭，需要靠藥物平復情緒，最後她在6月向警局婦幼隊報案欲提告，卻一度被警戒上層疑似施壓警告稱「這人（嫌疑人）官很大！」

吳銘賜今在議會質詢表示，警察單位後來用電話通知被害人到性騷擾防治審議委員會陳述意見，居然是「今天通知，明天開會」，且通知人員不願告知姓名、職級，僅說是代表刑大，吳質疑打電話的人根本不是承辦人，警局甚至疑似外流被害者電話，「可見得警察局對性騷擾（猥褻）被害者的保護根本形同虛設，這根本就是在打臉高雄！」

吳銘賜公開受害者陳情書內容，受害者自述當時被帶到該警官家中，「遭對方用手撫摸身體、大腿內側、私密處等部分，拒絕後對方仍強勢環抱、親吻」，男方最後才開車載女方回家。吳銘賜認為，女子在陳情書中詳細描述過程與警官住家擺設，他認為被害人勇敢講出來，應該有其可信度，6月報案至今仍無明顯進度，要求警方慎重處理。

警察局長林炎田強調，性騷案件已接獲申訴，將依規定處理，猥褻部分目前已受理報案，案件已進入司法調查程序，地檢署只會偵辦中，一切都會依規定處理，「絕不縱容、總放，任何人都一樣。」