軍人獨攀八唐縱走墜谷撐6天 搜救單位警告：經驗不足恐悲劇
江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時，昨晚獲救送醫檢查，各搜救單位人員連日在台中市消防局谷關分隊集合開會研擬救援行動，谷關分隊今天分析這次救援任務指出，軍人登山經驗不足卻挑戰高難度路線，行程延誤且更改路線未通報，讓山下留守人只收到最後訊息「剩一公里」，提高搜尋難度。
谷關消防分隊表示，陸軍十軍團江姓士兵挑戰台中「八唐縱走」時失聯6天，所幸最終平安獲救。這起事件提醒大家，山域活動一旦準備不足，後果可能極其嚴重。
消防分隊表示，江姓士兵登山經驗不足卻挑戰高難度路線，「八唐縱走」為長程、陡升陡降的高難度行程，至少需要10小時以上。江男登山經驗有限，卻獨自挑戰此級距，風險自然提高。且單人攀登，無法即時求援，獨攀時若迷航、跌倒或失溫，身旁無人可協助，將提高山域事故發生風險。
而他行程延誤且更改路線未通報，留給留守人女友的最後訊息為「剩一公里」，但疑似偏離主路線卻未更新資訊，使搜救難度提高、時間延長。另外地形陡峭複雜、容易迷失方向，八唐縱走後段多為碎石坡與陡下稜線，只要一念之差偏離步道，可能落入難以脫困的山谷或邊坡。
消防分隊表示，江男能撐到救援的關鍵，他保留體力、不亂移動，受困後未盲目尋路，有效節省體力，避免跌落與進一步迷航。他使用哨子求救，搜救人員就是聽到微弱哨聲才定位到他。哨子省力、傳遞距離遠，是山域求生重要工具。
他盤點僅剩物資、穿上所有衣物並選擇背風處避寒，大幅降低失溫風險；他保持冷靜與求生意志，遇到多日獨處與低溫環境仍保持清醒，持續發出訊號，爭取到最關鍵的救援時間。
