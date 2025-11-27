快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

聽新聞
0:00 / 0:00

軍人獨攀八唐縱走墜谷撐6天 搜救單位警告：經驗不足恐悲劇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時，昨晚獲救送醫檢查，各搜救單位人員連日在台中市消防局谷關分隊集合開會研擬救援行動，谷關分隊今天分析這次救援任務指出，軍人登山經驗不足卻挑戰高難度路線，行程延誤且更改路線未通報，讓山下留守人只收到最後訊息「剩一公里」，提高搜尋難度。

谷關消防分隊表示，陸軍十軍團江姓士兵挑戰台中「八唐縱走」時失聯6天，所幸最終平安獲救。這起事件提醒大家，山域活動一旦準備不足，後果可能極其嚴重。

消防分隊表示，江姓士兵登山經驗不足卻挑戰高難度路線，「八唐縱走」為長程、陡升陡降的高難度行程，至少需要10小時以上。江男登山經驗有限，卻獨自挑戰此級距，風險自然提高。且單人攀登，無法即時求援，獨攀時若迷航、跌倒或失溫，身旁無人可協助，將提高山域事故發生風險。

而他行程延誤且更改路線未通報，留給留守人女友的最後訊息為「剩一公里」，但疑似偏離主路線卻未更新資訊，使搜救難度提高、時間延長。另外地形陡峭複雜、容易迷失方向，八唐縱走後段多為碎石坡與陡下稜線，只要一念之差偏離步道，可能落入難以脫困的山谷或邊坡。

消防分隊表示，江男能撐到救援的關鍵，他保留體力、不亂移動，受困後未盲目尋路，有效節省體力，避免跌落與進一步迷航。他使用哨子求救，搜救人員就是聽到微弱哨聲才定位到他。哨子省力、傳遞距離遠，是山域求生重要工具。

他盤點僅剩物資、穿上所有衣物並選擇背風處避寒，大幅降低失溫風險；他保持冷靜與求生意志，遇到多日獨處與低溫環境仍保持清醒，持續發出訊號，爭取到最關鍵的救援時間。

江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時，昨晚獲救運下山送醫。圖／台中市消防局提供
江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時，昨晚獲救運下山送醫。圖／台中市消防局提供
江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時，昨晚獲救運下山送醫。圖／台中市消防局提供
江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時，昨晚獲救運下山送醫。圖／台中市消防局提供

谷關 風險 登山

延伸閱讀

驚人求生意志！軍人墜谷110小時狂吹哨獲救 搜救人員提醒穿亮色衣物

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

影／山區失蹤6天！搜救百人翻山越嶺 士兵比讚報平安

失聯6天奇蹟！台中八唐縱走士兵毫髮無傷被尋獲 比大拇指報平安

相關新聞

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

高雄市警局今年初爆出一名二線三星、負責刑事案件的警官，遭女子控告涉嫌猥褻性侵，受害女子身心受創，向警方婦幼隊報案後，還遭...

台中西區土地公廟深夜大火燒毀 竟是2小孩玩點香器釀災

台中市西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，釀神像、廟方建物付之一炬，廟方經調閱監視器查看，驚覺昨晚竟是1名少年、1名男童疑似玩火...

台鐵旅客亂噴滅火器！車廂全是粉末煙霧瀰漫 男遭壓制送辦

台鐵昨傍晚一輛EMU3000型新自強號第132次列車自新竹站出發，隨後車上一名年約50歲的男性旅客突持滅火器在車廂亂噴，...

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

江姓軍人本月21日獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山路線，迷路墜溪谷，昨晚獲救，他跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都噴掉，只剩背包，...

軍人獨攀八唐縱走墜谷撐6天 搜救單位警告：經驗不足恐悲劇

江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時，昨晚獲救送醫檢查，各搜救單位人員連日在台中市消防局谷關分隊集合開會研擬救援行...

太誇張！彰化社頭山壩福德宮新廟昨被潑漆 今又被焚燒破壞

彰化縣社頭鄉湳底村的山壩福德宮昨天傳出被人潑漆破壞，管委會已報警，但今天上午要進場維修的工人又發現，廟內部地面又有焚燒情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。