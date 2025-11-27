太誇張！彰化社頭山壩福德宮新廟昨被潑漆 今又被焚燒破壞

彰化縣社頭鄉湳底村的山壩福德宮昨天傳出被人潑漆破壞，管委會已報警，但今天上午要進場維修的工人又發現，廟內部地面又有焚燒情形，管委會懷疑是被二度破壞，直呼實在太離譜，希望警方能盡速破案，以免讓地方人心惶惶。

山壩福德正神管委會主委邱金珍說，昨天上午發現剛蓋好的福德宮新廟裡的牆面麒麟竟被潑紅漆破壞，已向警方報案，沒想到今天上午要進場維修的工人又通報，新廟地面又有疑似焚燒泡棉的痕跡，懷疑是有人又來放火燒土地公新廟，大家都覺得太誇張了。

邱金珍說，山壩福德宮是湳底村一帶的百年土地公，以往大家都是把石頭公當成伯公拜（土地公），神奇的是今年元宵節，附近慶安寺廟會遶境行經山壩福德宮時，濟公禪師降駕開示說，伯公有事要交代，傳達土地公想做神像金尊和蓋新廟，村民就開始募款蓋廟，最近新廟已近完工。

邱金珍說，廟方並未與人有結怨或土地糾紛等情事，想不通破壞的人到底是何居心?原定12月13日將舉行安座入火典禮，新廟還沒啟用就被破壞，實在讓大家很痛心。

管委會總幹事、鄉代邱湧錩表示，山壩福德宮是湳底村一帶許多人從小拜到大的土地公，新廟被破壞實在是對土地公大不敬，管委會已決定要架設監視錄影器，並加強巡邏，遏止不法人士再次侵入。