聽新聞
0:00 / 0:00
影／失蹤18小時...汐止警拚命「追畫面」 成功救回跌落草叢七旬婦
新北市汐止區76歲陳姓婦人日前獨自外出失聯，汐止警分局長安派出所員警獲報立即調閱監視器協尋，經地毯式搜索，最終與消防人員在基隆河堤步道邊坡的草叢內，發現失足跌落草叢裡的婦人，所幸婦人尚有意識，經救護人員送往汐止國泰醫院診治後已無大礙，婦人家屬也特別於網路社群對員警表達感謝之意。
據了解，76歲陳姓婦人本月24日下午獨自外出未歸，陳婦因行動不便且離家時精神狀況不佳，家屬焦急萬分，當晚10時許向長安派出所報案協尋，員警獲報後立即調閱監視器追查，發現婦人離家後乘坐計程車離開，員警追查車輛行蹤並沿途查訪，最後推測婦人可能在汐止區基隆河堤步道一帶活動。
汐止警方隨即調派多名警力前往基隆河沿線進行地毯式搜索，25日下午4時許，員警眼尖發現河堤步道邊坡的草叢中，疑似有人倒臥且穿著紅色外套與失蹤婦人相似，經確認正是陳婦，員警立即聯繫消防隊將其送醫救治，婦人家屬對於長安派出所員警積極協助與熱忱服務萬分感謝，並讚許員警專業與高效率，迅速尋獲母親，得以避免憾事發生。
汐止警分局呼籲，家中如有年長或失智者，可隨身攜帶供辨識身分之聯絡資料或具定位功能的手錶，以利走失時迅速聯繫協助，減少危險發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言