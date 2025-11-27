影／失蹤18小時...汐止警拚命「追畫面」 成功救回跌落草叢七旬婦

新北市汐止區76歲陳姓婦人日前獨自外出失聯，汐止警分局長安派出所員警獲報立即調閱監視器協尋，經地毯式搜索，最終與消防人員在基隆河堤步道邊坡的草叢內，發現失足跌落草叢裡的婦人，所幸婦人尚有意識，經救護人員送往汐止國泰醫院診治後已無大礙，婦人家屬也特別於網路社群對員警表達感謝之意。

據了解，76歲陳姓婦人本月24日下午獨自外出未歸，陳婦因行動不便且離家時精神狀況不佳，家屬焦急萬分，當晚10時許向長安派出所報案協尋，員警獲報後立即調閱監視器追查，發現婦人離家後乘坐計程車離開，員警追查車輛行蹤並沿途查訪，最後推測婦人可能在汐止區基隆河堤步道一帶活動。

汐止警方隨即調派多名警力前往基隆河沿線進行地毯式搜索，25日下午4時許，員警眼尖發現河堤步道邊坡的草叢中，疑似有人倒臥且穿著紅色外套與失蹤婦人相似，經確認正是陳婦，員警立即聯繫消防隊將其送醫救治，婦人家屬對於長安派出所員警積極協助與熱忱服務萬分感謝，並讚許員警專業與高效率，迅速尋獲母親，得以避免憾事發生。