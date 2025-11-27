快訊

影／猛撞路旁閃警示燈大貨車 雲林騎士連人車卡進左後輪亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

一名40歲廖姓機車騎士昨晚6時許行經雲林縣莿桐鄉台1丁線大美村路段往斗六方向，不明原因追撞1輛停在路旁的大貨車，人車夾在貨車尾，消防員動用破壞器材將他救出送醫急救，由於傷勢十分嚴重仍不治。路旁大貨車有開雙閃燈示警，機車如何會追撞？警方進一步調查釐清詳細肇事原因。

斗六警分局指出，廖姓騎士昨晚6時5分許，沿著台1丁公路，騎機車從往斗六方向行駛，行經大美村路段，一頭撞上停放在路旁的一輛大貨車，機車直立塞入左車輪，廖男下半身被夾在機車與貨車之間，傷勢嚴重，當場失去意識。

機車毀損、零件散落一地，警消獲報趕抵現場，以破壞器材將夾在機車與貨車間的廖男拉出來，但救出後已沒有意識，送醫急救仍死亡。

貨車司機表示，當時將車輛熄火停靠路邊，並有打雙黃警示燈，臨時停車後，就到附近一家農產行洽談工作事宜；洽談間忽然聽到撞擊聲，走出一看才發現一輛機車追撞上來，趕緊報警處置。

40歲廖姓騎士為雲林人，目前沒有與家人同住，也不清楚要去何方，酒測值為零，如何會追撞貨車的詳細原因，警方進一步調查釐清。

雲林縣台1丁公路一輛機車追撞停放路邊大貨車死亡。記者蔡維斌／翻攝
