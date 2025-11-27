快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

您的餐點正在路上！八德外送員疑車速過快 轉彎車閃避不及釀碰撞

桃園電子報／ 桃園電子報

898311 0
疑似因外送員車速過快，導致雙方閃避不及，當場於路口碰撞後倒地。圖：讀者提供

桃園市八德區和平路忠勇街口昨(26)日晚間20時52分許發生車禍，一名52歲吳姓男子準備於路口左轉時，對向的25歲徐姓外送員直行往八德方向行駛，疑似因外送員車速過快，導致雙方閃避不及，當場於路口碰撞後倒地。八德警分局表示，該起事故造成徐男、吳男身體多處擦傷，沒有生命危險。

898310 0
該起事故造成徐男、吳男身體多處擦傷，沒有生命危險。圖：讀者提供

八德分局表示，徐男騎機車直行往八德方向行駛，與欲左轉的機車發生碰撞，造成雙方駕駛多處擦傷。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛應注意行車動態，以維護道路交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】您的餐點正在路上！八德外送員疑車速過快 轉彎車閃避不及釀碰撞

延伸閱讀：

  1. 員警休假巧遇投資詐騙 攔車逮人救回百萬退休金
  2. 桃園18新創團隊亮相Meet Taipei 首日秀虛擬手語導引系統展現硬實力

外送員 桃園 車禍

延伸閱讀

外送專法送審 平台協會示警：恐衝擊5萬外送員生計

基隆公車突冒黑煙！司機急疏散乘客 外送員「見火光」停車協助

基隆麥金路3巷私人道路外送員坑洞摔車亡 謝國樑：納入公共安全機制

幫忙整頓大樓？他點飲料放鞋櫃竟收檢舉單 網笑：外送員的逆襲

相關新聞

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

高雄市警局今年初爆出一名二線三星、負責刑事案件的警官，遭女子控告涉嫌猥褻性侵，受害女子身心受創，向警方婦幼隊報案後，還遭...

台中西區土地公廟深夜大火燒毀 竟是2小孩玩點香器釀災

台中市西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，釀神像、廟方建物付之一炬，廟方經調閱監視器查看，驚覺昨晚竟是1名少年、1名男童疑似玩火...

台鐵旅客亂噴滅火器！車廂全是粉末煙霧瀰漫 男遭壓制送辦

台鐵昨傍晚一輛EMU3000型新自強號第132次列車自新竹站出發，隨後車上一名年約50歲的男性旅客突持滅火器在車廂亂噴，...

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

江姓軍人本月21日獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山路線，迷路墜溪谷，昨晚獲救，他跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都噴掉，只剩背包，...

軍人獨攀八唐縱走墜谷撐6天 搜救單位警告：經驗不足恐悲劇

江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時，昨晚獲救送醫檢查，各搜救單位人員連日在台中市消防局谷關分隊集合開會研擬救援行...

太誇張！彰化社頭山壩福德宮新廟昨被潑漆 今又被焚燒破壞

彰化縣社頭鄉湳底村的山壩福德宮昨天傳出被人潑漆破壞，管委會已報警，但今天上午要進場維修的工人又發現，廟內部地面又有焚燒情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。