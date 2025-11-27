您的餐點正在路上！八德外送員疑車速過快 轉彎車閃避不及釀碰撞
桃園市八德區和平路忠勇街口昨(26)日晚間20時52分許發生車禍，一名52歲吳姓男子準備於路口左轉時，對向的25歲徐姓外送員直行往八德方向行駛，疑似因外送員車速過快，導致雙方閃避不及，當場於路口碰撞後倒地。八德警分局表示，該起事故造成徐男、吳男身體多處擦傷，沒有生命危險。
八德分局表示，徐男騎機車直行往八德方向行駛，與欲左轉的機車發生碰撞，造成雙方駕駛多處擦傷。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛應注意行車動態，以維護道路交通安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】您的餐點正在路上！八德外送員疑車速過快 轉彎車閃避不及釀碰撞
