台中西區土地公廟深夜大火燒毀 竟是2小孩玩點香器釀災

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，釀神像、廟方建物付之一炬，廟方經調閱監視器查看，驚覺昨晚竟是1名少年、1名男童疑似玩火，使用點香器不慎燒到一旁塑膠引燃，2人驚見火勢嚇得逃跑，警方就少年部分將送台中地院少年法庭調查，男童部分則通知教育局。

台中市消防局指出，11月26日晚間10點多獲報，西區華美西街宮廟火警，遣第七大隊、轄區中港分隊等5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員30名，由組長黃世滄擔任指揮官。

消防說，起火建物是1樓磚造鐵皮，到場時火煙竄出，現場救災火勢在晚間10點50分控制、51分撲滅，無人員傷亡，燃燒倉庫內雜物、神像，燃燒面積約10平方公尺。

警方查，當時少年、男童晚間10點多跑到福德祠內，2人使用廟內的瓦斯點香器，火勢卻燒到一旁的塑膠袋，加上一旁堆放金紙等可燃物，火勢迅間引燃，少年、男童見狀也嚇得不知如何是好，眼見火勢越來越大，直接落跑。

警方表示，已通知2名未成年人及監護人到案說明，惟詳細起火原因由消防局釐清中。

警方調查後，因少年已滿12歲，依少年事件處理法預計將他送台中地院少年法庭調查，另外男童部分則已通知教育局處理。

西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，疑似少年、男童玩火使用點香器才引發火勢。圖／消防提供
西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，疑似少年、男童玩火使用點香器才引發火勢。圖／消防提供
西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，現場付之一炬。記者曾健祐／翻攝
西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，現場付之一炬。記者曾健祐／翻攝
西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，疑似少年、男童玩火使用點香器才引發火勢。圖／消防提供
西區忠誠福德祠昨晚驚傳火警，疑似少年、男童玩火使用點香器才引發火勢。圖／消防提供

台中市 火災

