旅客不爽台鐵站務員稱「小姐」 當眾怒潑飲料羞辱

1名女乘客到台中火車站因刷卡異常，站務員打算確認喚了她一聲「小姐」，未料她竟失控直接拿手上飲料朝對方潑，犯後辯稱是對方沒事找事做，自己討厭別人叫她小姐；法院認為，女子朝執勤的台鐵站務員潑液體，影響執勤形象，依公然侮物罪判她罰金5000元，可上訴。

檢警調查，女子今年6月5日在台中火車站2樓以電子票證刷卡進站時，因驗票立桿顯示紅燈，經現場台鐵站務員提醒，未料她竟突然失控，直接拿裝有不明液體的飲料瓶，朝對方身體、衣物潑灑，經站務員向鐵路警察報案、提告。

檢方訊時，女子矢口否認公然侮辱，辯稱她有刷卡，她覺得站務員在沒事找事，而且自己非常討厭別人對她「小姐小姐」這樣叫。檢方根據站內監視器、站務員證詞等，認為女子犯嫌明確，偵結依公然侮辱罪嫌起訴她。

台中地院審理查，站務人當時因驗票立桿的電子感應儀器誤判，誤認女子沒刷卡成功進站，呼喚她未獲置理後，這才趨前打算驗票確認，但因女子厭惡對方稱呼她「小姐」，未等誤會釐清就朝站務員潑飲料，藉此具體動作公然表達不悅、輕蔑意思，有貶損他人人格、評價之意。

中院也說，依一般社會通念，遭他人當眾潑灑飲料已足使人難堪，何況被害人是台鐵的驗票員，案發是值勤時刻，其衣物遭飲料浸濕後，不僅影響其執勤形象，更使他在眾目睽睽下，陷於尷尬、受辱處境，足認已損及其在社會上人格尊嚴、名譽評價，更逾越常人可忍受範圍。