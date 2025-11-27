快訊

觀音分駐所員警聯繫家屬將老翁接回家，化解驚魂。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名88歲施姓老翁昨(26)日下午16時許騎乘電動代步車外出買菜，但因他剛搬來與兒子同住，尚不熟悉當地環境，找不到回家的路，電動代步車也騎到沒電，只好向大園警分局求助。老翁雖然記得自己的年籍資料，卻記不清現居地址，後續員警利用其兒子的姓名查到正確住址，隨即聯繫家屬將老翁接回家，順利化解驚魂。

觀音分駐所表示，昨日老翁徒步走進所內求助，稱其剛搬到觀音地區與兒子居住，對路況還不熟悉，下午出門買菜後就找不到回家的路，在路上徘徊許久，電動代步車也騎到快沒電，不知該如何是好，只好請警方幫忙。員警詢問老翁年籍資料及地址，但經查詢後卻沒有該地址，員警便以老翁兒子的姓名查詢戶役政系統，才終於得知正確地址，並立即前往該地址查看，確認其兒子在家，隨即請他前往派出所接人。

觀音分駐所進一步提到，老翁兒子見到父親平安無事後鬆了一口氣並表示，父親出門這麼久都沒消息，擔心會發生意外，正打算外出尋人，所幸有警方的即時協助，才讓父親能夠平安返家，非常感謝警方的熱心幫忙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：剛搬家人生地不熟！觀音暖警及時伸援 助8旬老翁化解迷途驚魂

