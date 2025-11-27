快訊

11小時騎到沒油 新竹失智翁機車繞行百里到桃園

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

新竹縣寶山鄉一名77歲張姓老翁日前於深夜騎車外出，卻失智症突發忘記自己要去哪裡，就這樣一路往北騎，殊不知繞行破百公里到桃園市，騎了11小時直到機車沒油，於路邊吃力推車行走才被人發現並報警。所幸老翁無身體外傷，經警方聯繫後由家屬接回。

中壢警分局青埔派出所日前接獲熱心民眾報案，上午9時許於領航北路四段陽光劇場附近，發現一名老翁疑似機車故障，推著車步伐吃力，可能需要幫助。青埔所員警立即到場關心，確認車主就是老翁本人，得以迅速確認身分。

不過員警一查嚇一跳，發現老翁竟然住在新竹縣寶山鄉，趕忙向老翁詢問，得知今年77歲的張姓老翁疑似失智症突發，只記得自己住在新竹，在前晚約10時許獨自騎車出門，但忘記自己要去哪了，之後就一路往北行駛。警方調閱動線發現，他在凌晨1時許就進入桃園轄區，雖兩地直線距離僅約55公里，卻繞行破百公里，原來不是機車故障，是機車沒油了才停下來。

員警初步檢視老翁沒有明顯外傷，決定立即將他先帶回派出所休息，提供飲水並安撫他的情緒，同時聯繫家屬前來接回返家，家屬到場後也頻頻向警方致謝。

中壢警分局長林鼎泰表示，家中長者若有疑似記憶退化情況，務必多加留意外出動向，可申請防走失手鍊、手機定位或協助指紋建檔，以利警方協尋，共同守護長者安全。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

新竹縣寶山鄉一名77歲張姓老翁日前於深夜騎車外出，卻失智症突發忘記自己要去哪裡，繞行破百公里到桃園市，騎了11小時直到機車沒油，才被人發現並報警。圖／警方提供
失智症 新竹

