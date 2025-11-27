跆拳道教練猛力踢飛6歲童…害她嚇到尿失禁 辯「只是嚇嚇小朋友」

陳姓跆拳道教練去年上課時猛力踢擊3名女學童，害其中一名年僅6歲的女學童向後飛、跌坐在地，嚇到當場尿失禁，其餘兩人腹痛、食慾不振，還稱只是「嚇嚇小朋友」，台北市政府社會局認為陳力道超出兒童可負擔程度，依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰12萬元，陳不服提行政訴訟，台北高等行政法院判陳敗訴，可上訴。

6歲、7歲及9歲女學童參加暑期日歸營課程，而陳2024年8月26日下午3時許，在台北教育大學泳健館教學跆拳道，他朝手戴踢拳墊的3名女學童大力踢擊，造成6歲女童向後彈飛、驚嚇過度尿失禁、嘴唇受傷，7歲及9歲女童也受到驚嚇，更出現腹痛、食慾不振的狀況。

北市設回局2天後接獲兒少保護案件通報，檢視錄影畫面，認定陳力道超出兒童能負擔範圍，影響兒童身心健康、人格發展，違反兒少法而開罰12萬元，陳提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

陳主張，學員練習都有配戴專用踢靶，他也沒有飛踢學員，且示範踢靶動作，學員重心不穩是跆拳道教學過程偶爾發生的狀況，6歲女童沒拿好踢靶導致臉部受傷，他也有向家屬道歉。

陳指出，7歲及9歲女童沒做好完整防禦動作，踢靶直接貼在肚子上受力，但2人都沒有表現出不適。學員受傷純屬意外，不是他故意造成的，且他已和6歲女童家屬成立調解，裁罰時應該扣除相關金額。

北高行檢視錄影畫面，3名女童各被陳踢擊2次，6歲女童身體向後飛重摔著地並漏尿，事後還拿衛生紙擦拭地板，7歲女童彈飛跌落在地，9歲女童也重心不穩向後退，在陳踢擊時，其餘小孩則是摀住耳朵或遮住眼睛。

北高行指出，陳接受公司調查時表示，「希望透過這個環節嚇嚇小朋友，讓小朋友上課能專心」，但6歲、7歲女童當天是第一次上課，陳用明顯超出兒童負荷的力道踢擊，造成女童受傷、腹痛等身體不適，7歲女童也表達受到驚嚇後不願再上課。