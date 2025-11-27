影／8旬婦寒夜跌傷坐地上 警察與附近婆婆媽媽都來幫忙

台中一名8旬婦人日前晚上在梧棲區跌傷坐在地上，熱心民眾衝向巡邏員警求援，婦人無法說出自己姓名年紀，附近住戶和婆婆媽媽聽到消息都跑出來幫忙問，最後找到家屬陪同就醫，員警感動說，這就是鄉下溫暖的人情味。

中市清水警分局梧棲所員警黃芊雨本月23日晚上9時40分，巡經梧棲區雲集街時，1名騎士騎到警車旁，指著對面約100公尺公園內說有1名老婦人跌倒在地無法自行起身，表情痛苦無法說話，請警方協助幫忙。

員警到場發現8旬婦人坐在地上雙手撐地，當時風大氣溫寒冷，婦人見警上前求助說「可以扶我起來嗎」，員警扶起她，一旁民眾幫忙拿椅子讓她坐著休息，她無法說清楚自姓名及住處，只說住在附近，警方為避免婦人持續受寒及延誤救治，立即通知救護人員到場，並在周邊社區逐戶詢問，附近婆婆媽媽都出來幫忙協助詢問，不到5分鐘，終於有住戶認得婦人還熱心指引著員警順利找尋家屬，並與家屬一起等待救護車到場。

救護人員到場後，初步檢查可能屁股著地傷及右大腿，婦人疼痛無法走路準備送醫治療，最後忍痛到上擔架才哭出來，家屬感謝警方與熱心民眾的協助深表感謝，慶幸老婦人在寒夜中能即時獲得救援。