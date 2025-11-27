快訊

細節不便透露…日官員證實：川高熱線中 確認要攜手平息中日緊張事態

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

影／8旬婦寒夜跌傷坐地上 警察與附近婆婆媽媽都來幫忙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名8旬婦人日前晚上在梧棲區跌傷坐在地上，熱心民眾衝向巡邏員警求援，婦人無法說出自己姓名年紀，附近住戶和婆婆媽媽聽到消息都跑出來幫忙問，最後找到家屬陪同就醫，員警感動說，這就是鄉下溫暖的人情味。

中市清水警分局梧棲所員警黃芊雨本月23日晚上9時40分，巡經梧棲區雲集街時，1名騎士騎到警車旁，指著對面約100公尺公園內說有1名老婦人跌倒在地無法自行起身，表情痛苦無法說話，請警方協助幫忙。

員警到場發現8旬婦人坐在地上雙手撐地，當時風大氣溫寒冷，婦人見警上前求助說「可以扶我起來嗎」，員警扶起她，一旁民眾幫忙拿椅子讓她坐著休息，她無法說清楚自姓名及住處，只說住在附近，警方為避免婦人持續受寒及延誤救治，立即通知救護人員到場，並在周邊社區逐戶詢問，附近婆婆媽媽都出來幫忙協助詢問，不到5分鐘，終於有住戶認得婦人還熱心指引著員警順利找尋家屬，並與家屬一起等待救護車到場。

救護人員到場後，初步檢查可能屁股著地傷及右大腿，婦人疼痛無法走路準備送醫治療，最後忍痛到上擔架才哭出來，家屬感謝警方與熱心民眾的協助深表感謝，慶幸老婦人在寒夜中能即時獲得救援。

中市清水警分局長鄭鴻文建議家屬，勿讓家中失智老人或患有重大精神疾病的家人單獨外出，最好在其身上佩掛足資辨識身分之物品，如基本資料或聯絡電話以防走失。

一名8旬婦人深夜在台中市梧棲區雲集街跌傷坐地上，員警和附近居民都到場幫忙。圖／警方提供
一名8旬婦人深夜在台中市梧棲區雲集街跌傷坐地上，員警和附近居民都到場幫忙。圖／警方提供

梧棲 老婦

延伸閱讀

中市禁日本核食自治條例更一審再敗訴 議員怒批：作賤自己的中央政府

全國賽前獲贈羽球中市大鵬國小感謝「及時雨」 他允得冠再捐15萬獎金

嘉市孕婦腹痛急產 寶寶等不及消防員梯間順利接生

普發現金防詐 中市警：詐團緊扣時事設局勿隨意點選

相關新聞

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

江姓軍人本月21日獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山路線，迷路墜溪谷，昨晚獲救，他跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都噴掉，只剩背包，...

跆拳道教練猛力踢飛6歲童…害她嚇到尿失禁 辯「只是嚇嚇小朋友」

陳姓跆拳道教練去年上課時猛力踢擊3名女學童，害其中一名年僅6歲的女學童向後飛、跌坐在地，嚇到當場尿失禁，其餘兩人腹痛、食...

旅客不爽台鐵站務員稱「小姐」 當眾怒潑飲料羞辱

1名女乘客到台中火車站因刷卡異常，站務員打算確認喚了她一聲「小姐」，未料她竟失控直接拿手上飲料朝對方潑，犯後辯稱是對方沒...

11小時騎到沒油 新竹失智翁機車繞行百里到桃園

新竹縣寶山鄉一名77歲張姓老翁日前於深夜騎車外出，卻失智症突發忘記自己要去哪裡，就這樣一路往北騎，殊不知繞行破百公里到桃...

影／8旬婦寒夜跌傷坐地上 警察與附近婆婆媽媽都來幫忙

台中一名8旬婦人日前晚上在梧棲區跌傷坐在地上，熱心民眾衝向巡邏員警求援，婦人無法說出自己姓名年紀，附近住戶和婆婆媽媽聽到...

澎湖紅羅垃圾掩埋場凌晨又燒 煙霧影響西溪、成功等多區

澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾衛生掩埋場今天凌晨再傳火警，煙霧瀰漫，影響交通視線。澎湖縣政府環保局派員監控空氣環境品質，提醒附近民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。