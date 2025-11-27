聽新聞
澎湖紅羅垃圾掩埋場凌晨又燒 煙霧影響西溪、成功等多區
澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾衛生掩埋場今天凌晨再傳火警，煙霧瀰漫，影響交通視線。澎湖縣政府環保局派員監控空氣環境品質，提醒附近民眾禁閉門窗。
澎湖紅羅掩埋場24日上午近10時傳火警，初步查證起火來源疑似雜物疑似混有打火機等易燃物品起火燃燒，所幸及時撲滅，但今天凌晨又再度失火。
澎湖縣政府消防局指出，今日凌晨1時46分有民眾報案指紅羅垃圾掩埋場起火燃燒，隨即出動第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊共13車29人前往現場搶救。
起火處位於掩埋場北側並向南側延燒，消防局特別出動固定式砲塔投入救災，配合現場部署5條水線及環保局4部挖掘機等機具，將火勢侷限在掩埋場內，目前全力搶救中。
由於煙霧瀰漫，影響鄰近成功橋交通視野，鄰近住戶也聞到惡臭。澎湖縣環保局表示，目前吹東北風，煙霧將會往下風處飄散，預估影響紅羅、西溪、成功、城北、烏茨、興仁等地區，環保局人員儲持續以五用偵測器監測空氣品質情況，民眾也請關閉門窗。
