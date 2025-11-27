驚人求生意志！軍人墜谷110小時狂吹哨獲救 搜救人員提醒穿亮色衣物
江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時後獲救，台中市消防局第二大隊長余易祐表示，軍人在漫長而艱困的時間裡，展現驚人的求生意志，白天不停吹響救命哨子，最終被搜救人員聽見，成為引導找到他的關鍵訊號。
一名搜救人員呼籲，登山時不要全身黑裝登山，最好穿亮色衣物，這次搜救過程使用空拍機，從空拍畫面可看出，江姓軍人穿的深色衣服真的非常不容易被發現。
台中市消防局第二大隊長余易祐表示，江姓軍人失聯110小時後終於順利獲救，在漫長而艱困的時間裡，他展現了驚人的求生意志，白天不停吹響救命哨子，讓聲音穿越層層叢林與溪谷，最終被搜救人員聽見，成為引導找到他的關鍵訊號。
余易祐說，也感謝林瑞安教官主動協助分析，透過江先生與家屬的LINE對話線索，結合電信業者提供的通聯握手資料，不斷滾動更新搜索範圍，最終在熱區內聽見那微弱卻堅定的哨音。
他也感謝所有投入任務的救援夥伴：消防、麗陽特戰、特訓中心、裝甲旅等國軍弟兄、中搜弟兄，以及各界到場支援的友軍。因為大家的專業、毅力與合作，這次任務才能圓滿完成。
一名搜救人員建議，請做好功課再上山，勿越級打怪，發現情況不對更該鼓起勇氣撤退，山一直都在，每次平安回家才是最重要。
搜救人員說，搜救人員在滿地黃藤、易崩塌、墜落等危險處執行尋找和搶救任務，有人被黃藤扎針，有人被落石砸，眾人的努力只為盡快找到受困者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言