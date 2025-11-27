驚人求生意志！軍人墜谷110小時狂吹哨獲救 搜救人員提醒穿亮色衣物

江姓軍人本月21日在台中登山失聯110小時後獲救，台中市消防局第二大隊長余易祐表示，軍人在漫長而艱困的時間裡，展現驚人的求生意志，白天不停吹響救命哨子，最終被搜救人員聽見，成為引導找到他的關鍵訊號。

一名搜救人員呼籲，登山時不要全身黑裝登山，最好穿亮色衣物，這次搜救過程使用空拍機，從空拍畫面可看出，江姓軍人穿的深色衣服真的非常不容易被發現。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，江姓軍人失聯110小時後終於順利獲救，在漫長而艱困的時間裡，他展現了驚人的求生意志，白天不停吹響救命哨子，讓聲音穿越層層叢林與溪谷，最終被搜救人員聽見，成為引導找到他的關鍵訊號。

余易祐說，也感謝林瑞安教官主動協助分析，透過江先生與家屬的LINE對話線索，結合電信業者提供的通聯握手資料，不斷滾動更新搜索範圍，最終在熱區內聽見那微弱卻堅定的哨音。

他也感謝所有投入任務的救援夥伴：消防、麗陽特戰、特訓中心、裝甲旅等國軍弟兄、中搜弟兄，以及各界到場支援的友軍。因為大家的專業、毅力與合作，這次任務才能圓滿完成。

一名搜救人員建議，請做好功課再上山，勿越級打怪，發現情況不對更該鼓起勇氣撤退，山一直都在，每次平安回家才是最重要。