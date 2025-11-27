快訊

影／軍人登山墜谷！手機、眼鏡、頭燈都噴掉 靠3能量棒撐6天

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

江姓軍人本月21日獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山路線，迷路墜溪谷，昨晚獲救，他跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都噴掉，只剩背包，受困山谷6天，他靠著背包內的3條能量棒度過，昨晚幸運獲救，能量棒都已吃完。

據指出，江姓軍人滑落溪谷後，除了背包，其他都噴掉了，包括手機、眼鏡、頭燈，因此他無法打電話求援，當時稍微移動，看到前面是瀑布，決定待在原地待救，身上剩3跟能量棒，一天吃半根，喝溪水。晚上睡覺把帶的衣服全穿上，縮著睡覺。

他登山迷路後失足墜落，墜落處與山路距離約200公尺，他墜落時部分裝備遺失，包含手機。唯一食物是背包內的3條能量棒，幸好一旁有山泉水和溪水可喝。他隨身的哨子每天醒來就吹，一直抱著會有人聽到的希望。一名山友說，能量棒是穀物與微量營養素做成，許多馬拉松選手和登山者都會隨身帶。

台中市消防局表示，江姓軍人21人獨攀和平區蝶夢八唐山路線，隔天22日凌晨2時50家人報案他失蹤，22日起大批搜救人員針對失蹤者原定路線於唐麻丹山、蝴蝶谷及八唐稜線等熱區範圍搜索，26日搜索日第5天，昨天上午9時50分，搜救人員(第三組國軍)於南松鶴山附近溪谷發現失蹤者。

搜救人員於步道行走時聽到求救聲及哨音，循線接近後以呼聲確認求救者姓名確為當事人，經空拍機接近攝影畫面目視尚無大礙，目前持續下切溪谷設法接近中。該案已出動警備車10輛次，消防人員20人次，中搜43人次，國軍68人次。

江姓軍人獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山，迷路墜溪谷，昨晚獲救。圖／台中市消防局提供
江姓軍人獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山，迷路墜溪谷，昨晚獲救。圖／台中市消防局提供
江姓軍人獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山，迷路墜溪谷，昨晚獲救。圖／台中市消防局提供
江姓軍人獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山，迷路墜溪谷，昨晚獲救。圖／台中市消防局提供
江姓軍人獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山，迷路墜溪谷，昨晚獲救。圖／台中市消防局提供
江姓軍人獨自攀登台中和平區蝶夢八唐山，迷路墜溪谷，昨晚獲救。圖／台中市消防局提供

軍人 失蹤 救人

