鋰電池疑自燃 區間車廂滿是煙

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／連線報導

台鐵一列區間車昨駛進栗林車站，一名乘客背包內行動電源鋰電池突起火，車廂內一片煙霧。圖／讀者提供
台鐵一列區間車昨駛進栗林車站，一名乘客背包內行動電源鋰電池突起火，車廂內一片煙霧。圖／讀者提供

台鐵二一二二次彰化開往后里的區間車，昨晨行經台中市栗林站時，發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委游顥在立院質詢，認為交通部與台鐵未能及時對外說明，鋰電池事故風險升高，必須立即檢討，並比照國際運輸規範建立一致標準。

這列區間車進站潭子時，車廂突然一片煙霧，台鐵同時通報該班次列車臨時改停靠另一月台，經查是旅客背包內行動電源自燃，列車長就地使用車上滅火器撲滅，地面留下大範圍白色滅火粉末，乘客背包焦黑破損，旅客安排改搭二一二四次列車。台鐵表示車輛設備未受影響，原因待調查釐清。

游顥說，鋰電池普及但風險同步增加，台鐵與交通部迄今未提出清楚資訊，讓民眾對公共運輸安全感到不安。他要求交通部提供過去五年台鐵、高鐵、公路客運中鋰電池相關事故統計，並檢視是否已比照ＩＣＡＯ等國際運輸安全規範，建立跨部會一致標準。

交通部次長伍勝園回應，今年已召開會議研議行動電源安全管理，將要求台鐵全面盤點滅火與應變設備，事故統計及國際規範將整理後提供立委。他並表示，後續將依專家建議強化鋰電池事故滅火方式與乘務員訓練，避免類似事故擴大。

台鐵總經理馮輝昇指出，除提升員工應變能力外，也將加強旅客宣導，以提升車廂整體防護能力。

