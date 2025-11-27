攜毒男躲攔查 開車上鐵路卡住

黃姓男子昨天凌晨攜毒開車拒檢逃逸闖入鐵道，最後爆胎棄車鐵軌上；基隆至七堵站列車嚴重受影響。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓男子昨晨攜毒遇警察攔查，逃逸時闖入基隆火車站附近鐵軌，撞毀鐵道設備，爆胎後卡在軌道上，棄車躲在三樓高露台，消防局出動雲梯車才被逮。事故造成基隆與七堵間十二列次延誤、二列次停駛，前後近八小時才恢復。不少高中生昨逢段考哀號不斷，通勤民眾也抱怨不已。

基隆警一分局員警昨天凌晨二時在龍安街、精一路口巡邏，發現卅一歲黃姓男子（卅一歲）在路旁車內抽電子菸，上前盤查時，黃男拒檢加速逃逸，警方追逐。

黃男為擺脫員警，涉駕車從精一路的平交道往右開進鐵道，經過成功一路平交道往基隆南站前進，最後因為爆胎，他將丟在鐵道上棄車逃逸，警方在車上搜出毒品。

黃男徒步跑進南站後攀爬上三樓，無路可逃跳下南站露台，腳受傷蜷縮在角落躲藏，被員警搜查發現。警方通知消防局派遣雲梯車到場，由消防人員到露台救援，將黃男用雲梯車載回到地面，由員警戒護送醫無大礙，警詢後移送檢方偵辦。

黃男的汽車卡在東正線鐵軌，撞毀軌道設備，台鐵工務單位雖調派機具將車移置路旁，但因鐵道設備受損須搶修，昨天上班尖峰時段，基隆至七堵站間只能單線雙向行車，許多列車延誤。許多高中生昨天逢段考，哀號「遲到了」，通勤通學民眾改到附近搭國光客運，站內擠滿人潮。

台鐵表示，事故發生後以西正線單線雙向行車，基隆與七堵間有十二列次延誤、二列次停駛，基隆站最多延誤卅二分鐘，上午九時四十分恢復雙向正常通行。