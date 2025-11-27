國中生欠債遭張貼海報 年利率10% 警方啟動校安調查

14歲國中生疑似簽本票向友人借錢，被張貼海報在社區電桿公布個資，並酸「借錢不還」，警方已介入調查。圖／民眾提供 彰化縣1名14歲國中生疑似簽本票向友人借錢，年利率10%，國中生還不出錢，被人張貼海報在社區電桿公布名字，酸他「借錢不還」封冠軍隊，此舉引起警方關心，表示張貼海報已違反個資法和廢棄物清理法，依法偵辦。

彰化某社區多處電桿張貼1名少年拿本票照片的海報，寫著「台中、彰化區市民某某參加114年度借錢不還，榮獲國家隊冠軍，特頒此狀以資鼓勵」。有疑似少年的朋友貼文說「為了幫某某度過難關，將自己辛苦錢給某某」，另一篇貼文寫國中生拿不出錢還債，還搞封鎖。

警方表示，未接獲報案，不過接獲訊息後已介入調查誰張貼海報，此舉已違反個資法和廢棄物清理法，另也調查是否涉及重利罪，警方將與校方合作啟動校安調查，釐清是否有不法組織介入校園。

校方表示，從網路得知此訊息，立即啟動關懷機制，已聯繫到學生確認安全無虞，同步通知家長共同處理。校方指出，這名學生個性較好動，長期作息不穩定，近期發現向他人借貸行為。

律師廖國竣說，國中生未滿18歲，法律上屬於「限制行為能力人」，借貸行為須獲得法定代理人（通常為父母）的同意，才會發生效力，否則若事後父母不承認，借貸契約即屬無效。而借貸的約定利息若過高，與本金顯不相當，更可能觸犯「刑法」第344條的重利罪。