2蒙古女子九份行竊看火燒車被捕 檢今起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

2名蒙古籍女子來台後，3度到新北市九份商圈，扒走3名日本籍遊客的皮夾。警方鎖定2女身分後，在九份「火燒車」事故現場，發現2人行蹤並逮捕送辦。檢方偵查後，今天依竊盜罪嫌起訴2人。

基隆地檢署調查，41歲和50歲的2名蒙古女子，今年8月12日以觀光名義申請來台後，同月17日前往瑞芳區九份商圈，在阿妹茶坊對面平台，趁1名日本遊客不注意時，扒走他身上的皮夾，裡面有台幣5000元台幣和日幣5萬元。

2人出境後，去年11月13日又以觀光名義入境台灣，隔天就到九份老街遊玩，並在阿妹茶樓附近，扒走1名日本遊客的皮夾，裡面有台幣5700元與日幣4萬元。過約1小時，又對另名日本遊客下手，扒走皮夾，裡面有台幣2800元、日幣4萬元和6張信用卡、2張金融卡。

專案人員交叉比對相關資訊，查出兩人身分後，報請檢方核發拘票。1輛遊覽車11月15日行經九份商圈路段時起火燃燒，現場員警發現2名竊嫌也在圍觀，通報支援將2人逮捕。

警方製作筆錄後，16將2名蒙古女子移送基隆地檢署，檢察官複訊後，向基隆地方法院聲請羈押，法官裁准。檢察官今天偵查終結，依竊盜罪嫌起訴2人。

今年8月來台的2名外國女子，在新北市九份商圈涉嫌扒竊日本遊客的錢包，檢方今天依竊盜罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝
九份 日本 蒙古

