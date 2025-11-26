聽新聞
87歲翁過路遭公車撞倒喪命 失智妻緊隨在後目睹驚悚過程
台北市一輛「紅15」路公車今午4時行經士林區延平北路五段、中正路口，轉彎碰撞87歲楊姓老翁，楊倒地後失去呼吸心跳，送醫不治，公車駕駛陳姓男子酒測值為0，供稱在路口轉彎時有停讓並查看，不料仍發生碰撞，警詢後依過失致死罪嫌送辦。
台北市消防局表示，今午4時21分獲報，士林區延平北路五段、中正路口有公車與行人發生事故，救護人員到場時，年約87歲的男子倒地，無呼吸心跳，送往新光醫院救治。
警方調查，55歲陳男駕駛「紅15」路公車沿中正路右轉延平北路五段，過彎時碰撞87歲楊翁，經送醫救治，楊仍於下午5時45分傷重不治。
據悉，員警介入後確認陳男酒測值為0，陳男供稱轉彎前有減速、停車並查看路口狀況，之後才起步過彎，碰撞發生時起初未感覺到異狀，直到一旁路人不停招手，才知「撞到人了」。
死者楊男是案發處附近居民，案發時與妻子一前一後穿越馬路，走在前方的楊男遭撞倒地後，楊妻立刻上前查看。
由於同樣高齡的楊妻有失智症狀，語焉不詳，無法配合還原案發經過，警方進一步聯繫楊翁家屬，其女兒剛下班就接獲惡耗，悲痛趕赴警局釐清狀況。
警方表示，後續將報請檢方司法相驗，釐清楊翁確切死因及案情，全案詢後將依過失致死罪嫌送辦陳男。
