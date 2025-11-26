聽新聞
開車程序疑失誤「啟動防盜機制」…老夫婦受困自己車內 消防員破窗救人
旅居海外的王姓老夫妻返台，今天到基隆信二停車場要開車離開時，疑操作程序有誤，車子自行上鎖，受困車內。消防人員獲報到場，透過電話指導也難以協助開門，約1小時後，兩人同意消防人員破窗，才從車窗爬出來，化解危機。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午，接獲年近80的王老先生報案，指他停在信二停車場8樓的轎車無法啟動，也無法打開車門。兩人在門窗緊閉的車內試了半個多小時，發現仍無法啟動或開門，所以打119求助。
消防人員到場，透過電話與王老先生聯絡，多方嘗試仍無法啟動或開門。今天下午氣溫20℃，但兩人受困密閉的車內約1小時，最後同意消防人員以破窗方式，救出兩人。
王姓老夫婦旅居海外，近期返台住在親屬的房屋，親屬並提供Saab轎車供兩人代步。兩人今早開車到基隆，停放在二停車場8樓，下午去開車時，疑操作程序有誤，啟動防盜機制，受困車內。
王老先生說，他操作晶片鑰匙開啟車門後，並未馬上進入車內啟動汽車。兩人先後去上完廁所後，打開車門進入車內，但要啟動汽車時，發現無法啟動，車門也無法打開，儀表板顯示晶片鎖啟動系統故障。王老太太說，活到快80歲，第一次發生被困在車內的狀況，還好能順利脫困，很感謝警、消的幫忙。
