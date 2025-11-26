快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

聽新聞
0:00 / 0:00

開車程序疑失誤「啟動防盜機制」…老夫婦受困自己車內 消防員破窗救人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

旅居海外的王姓老夫妻返台，今天到基隆信二停車場要開車離開時，疑操作程序有誤，車子自行上鎖，受困車內。消防人員獲報到場，透過電話指導也難以協助開門，約1小時後，兩人同意消防人員破窗，才從車窗爬出來，化解危機。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午，接獲年近80的王老先生報案，指他停在信二停車場8樓的轎車無法啟動，也無法打開車門。兩人在門窗緊閉的車內試了半個多小時，發現仍無法啟動或開門，所以打119求助。

消防人員到場，透過電話與王老先生聯絡，多方嘗試仍無法啟動或開門。今天下午氣溫20℃，但兩人受困密閉的車內約1小時，最後同意消防人員以破窗方式，救出兩人。

王姓老夫婦旅居海外，近期返台住在親屬的房屋，親屬並提供Saab轎車供兩人代步。兩人今早開車到基隆，停放在二停車場8樓，下午去開車時，疑操作程序有誤，啟動防盜機制，受困車內。

王老先生說，他操作晶片鑰匙開啟車門後，並未馬上進入車內啟動汽車。兩人先後去上完廁所後，打開車門進入車內，但要啟動汽車時，發現無法啟動，車門也無法打開，儀表板顯示晶片鎖啟動系統故障。王老太太說，活到快80歲，第一次發生被困在車內的狀況，還好能順利脫困，很感謝警、消的幫忙。

王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影
王姓老夫妻今天在基隆信二停車場受困車內，消防人員到場難以協助開門，約1小時後獲兩人同意，破窗救人，化解危機。記者邱瑞杰／攝影

消防人員 基隆 停車場

延伸閱讀

台南廢棄物大火未了 隔壁嘉市資源回收場也起火…消防機器人控制火勢

濃煙竄升！消防2部滅火機器人出動 嘉市環保用地自燃火警控制中

影／台南安南區鐵皮倉庫火警濃煙漫天 火勢延燒消防全力滅火

嘉市孕婦腹痛急產 寶寶等不及消防員梯間順利接生

相關新聞

87歲翁過路遭公車撞倒喪命 失智妻緊隨在後目睹驚悚過程

台北市一輛「紅15」路公車今午4時行經士林區延平北路五段、中正路口，轉彎碰撞87歲楊姓老翁，楊倒地後失去呼吸心跳，送醫不...

香港婦饗食天堂疑噎死 無親屬證明待下月複驗死因

香港68歲張姓婦人11月23日在高雄夢時代購物中心內的餐廳，疑遭異物噎死，今天下午檢警相驗，檢方暫未證實死因，且因待確認...

台南市安南區鐵皮倉庫火警撲滅...延燒隔壁車庫 幸無人受傷

台南市安南區安昌街一間鐵皮倉庫今天下午3時12分傳出火警，消防局出動30車68人趕往，3時22分出水搶救，下午4時3分撲...

北市公車碰撞…87歲翁失去生命跡象 疑A柱擋視線釀禍

台北市士林區今下午4時，一輛開往社子的紅15號公車行經中正路和延平北路五段的交叉路口時，與一名年約70歲的老翁發生碰撞，...

開車程序疑失誤「啟動防盜機制」…老夫婦受困自己車內 消防員破窗救人

旅居海外的王姓老夫妻返台，今天到基隆信二停車場要開車離開時，疑操作程序有誤，車子自行上鎖，受困車內。消防人員獲報到場，透...

北市「紅15」路公車碰撞行人 87歲翁倒地命危搶救中

台北市士林區延平北路五段、中正路口今午4時許有一輛「紅15」路公車碰撞行人，導致年約70歲老翁倒地昏迷，救護人員到場時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。