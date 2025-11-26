香港婦饗食天堂疑噎死 無親屬證明待下月複驗死因

香港68歲張姓婦人11月23日在高雄夢時代購物中心內的餐廳，疑遭異物噎死，今天下午檢警相驗，檢方暫未證實死因，且因待確認死者與家屬的親屬關係，未開出死亡證明，訂12月4日複驗。

張姓婦人23日晚間7時40分許與家人在夢時代饗食天堂餐廳用餐，交談時突然倒地無呼吸心跳，救護人員將她送阮綜合醫院急救，延醫至今天凌晨4時不治。前鎮警分局據報，依程序報請高雄地檢署檢察官相驗。