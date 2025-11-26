他拒酒測挨罰18萬還付不出罰單 11筆持分土地被查封後分期繳清

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

47歲蘇姓男子去年6月間騎機車行經台北市市民大道一段，經警攔查拒絕酒測而遭裁罰18萬元外，另滯欠其他交通罰單等，合計22萬餘元，經移送行政執行署台南分署強制執行，查封其名下白河區11筆持分土地，自今年元月起按月繳納1萬元，直至上周五（21日）提前繳清。

台南分署統計，蘇男因拒絕酒測，遭台南市府交通局裁罰18萬元，此外，他滯欠其他交通罰單、強制汽車責任保險法罰鍰、汽車燃料使用費等，總計滯欠10筆，金額合計22萬9482元。

台南分署表示，去年11月間收案後，執行人員發現蘇男名下白河區有11筆持分土地可供執行，函請地政機關辦理查封登記。蘇男表示，他從事水電工作，每月僅能償還1萬元，所以自今年元月起按月繳納1萬元，直至近日蘇男提前將剩餘欠款全數繳清。

台南分署指出，行政執行署最近與台灣戒酒及酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道，如果義務人有意願的話，可幫忙轉介至台灣戒酒及酒癮防治中心，減少酒癮造成的傷害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南分署執行人員查封蘇男名下白河區11筆持分土地，自今年元月起按月繳納1萬元，直至上周五（21日）提前繳清。圖／本報資料照
台南 罰單

